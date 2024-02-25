Mersin'de düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika
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Mersin'de düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı

Mersin\'de düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın, soba borusundan kaynaklandığı iddia edilen yangın büyük panik yarattı. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Davetlilerin büyük korku yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Düğün merasimi ise bahçede takı merasimiyle sona erdi.

25.02.2024 22:13  Güncelleme: 22:23
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Mersin'de bir düğün salonunda düğün merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden olurken, salondaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Ömer ve Esanur Kartal çiftinin düğün merasimi sırasında salonda yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı. Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

Yaşanan panik kamerada

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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