Mersin\'de Dünya Öykü Günü etkinliği düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) tarafından düzenlenen '14 Şubat Dünya Öykü Günü' etkinliğinde, öykü yazarları Ufuk Sürmeli ve Cemile Cereb okuyucularıyla buluştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki TADEKA, sanat ve kültür hayatına katkı sunan programlar devam ediyor. Bu kapsamda '14 Şubat Dünya Öykü Günü' dolayısıyla TADEKA Edebiyat Kurulu'nun düzenlediği programda, yazarlar Ufuk Sürmeli ve Cemile Cereb söyleşi düzenledi.
Moderatörlüğünü Eşyan Büte Kıraşı'nın yaptığı 'Her Şey Öyküsüyle Anlam Bulur' adlı söyleşide yazar Ufuk Sürmeli ve aslen Hataylı olan yazar Cemile Cereb; yazmaya nasıl başladıklarını, yazım tekniklerini geliştirmek için izledikleri yolları anlatıp, yazmak isteyenlere önerilerde bulundular. İnteraktif şekilde gerçekleşen söyleşide yazarlar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
'Dağların Efendisi', 'Zincirli Kolye' ve 'Bir Zamanlar Affan' isimli kitapların yazarı olan Cemile Cereb, söyleşinin çok keyifli geçtiğini söyleyerek, "Dünya Öykü Günü'nün bu şekilde kutlanması, yani biz öykücülerin davet edilmesi ve TADEKA'nın da katkısıyla düzenlenen bu önemli günde, gelen konuklarla birlikte edebiyat, öykü üzerine konuşmak çok güzeldi. Gerçekten çok yararlı ve renkli bir oturum oldu. İnteraktif olması da güzeldi. Karşılıklı fikir alış-verişinde bulunduk. Sanat, hayatın sevgilisidir diyorum ben" dedi.
'Kül Rengi Hayatlar' adlı öykü kitabının yazarı olan ve aynı zamanda Edebiyat Öğretmeni olan Ufuk Sürmeli ise "Dünya Öykü Günü, Türk öykücüleri tarafından özellikle başvurulması gereken ve bunun dünyada da kabul görmesi bakımından çok önemli bir gün. Dünya Öykü Günlerinin daha etkili olmasını temenni ediyorum. Bugün burada gerçekleşen etkinlik; gerek katılımcılar, gerekse izleyiciler açısından güzeldi. Herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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