Mersin\'de emekliler 2027 bütçesine karşı 17 milyonu aşkın emekli için eylem yaptı

(MERSİN) - Mersin Halkevleri Emekli Hakları Meclisi üyeleri, Meclis'te görüşmelerine başlanan 2027 yılı bütçesinde başta emekliler olmak üzere yoksulların gözetilmesi talebiyle eylem yaptı.

Özgür Çocuk Parkı'nda yapılan eylemde emekliler, "Bütçeden alacaklıyız. İnsanca, onurlu bir yaşam istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Eylemde konuşan Mersin Halkevleri Emekli Hakları Meclisi Sözcüsü Yılmaz Bozkurt şunları kaydetti:

"Emeklileri açlığa, yoksulluğa mahküm eden bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Yaşamı istiyoruz. Bizler, emekliler yıllarca çalıştık, ürettik, vergimizi ödedik. Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, okullarda, hastanelerde ve iş yerlerinde bu ülkenin zenginliğini yarattık. Ömrümüzü emeğimizle geçirdik. Şimdi emekliliğimizde de insanca yaşamak istiyoruz. Ama bugün bizler için emeklilik açlıkla, yoksullukla ve geçim derdiyle mücadele etmek anlamına geliyor."

Türkiye'de 17 milyonu aşkın emekli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bu büyük topluluğun milyonlarca üyesi, yaşamını sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bugün bu memlekette pazarda torbasını dolduramayan, markette en ucuz ürünü arayan, kirasıyla mutfak masrafı arasında sıkışan, sağlık giderlerini karşılayamayan emekliler var. Bugün bu memlekette onuru için ölümü göze alan emekliler var" dedi.