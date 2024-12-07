Mersin'de Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Sürprizi - Son Dakika
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Mersin'de Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Sürprizi

Mersin\'de Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde UKOME Genel Kurul Toplantısı'nda, görev süresi sona eren Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Garanlı'ya uzun yıllar süren hizmetleri için teşekkür edildi ve sürpriz hediyeler takdim edildi.

07.12.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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Mersin Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurul Toplantısında, görevinin son günü olan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Garanlı için sürpriz yapıldı. Uzun yıllar Mersin'e hizmet eden ve UKOME'de de görev yapan Garanlı'ya hizmetleri için teşekkür edilerek hediye verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Kasım ayı 11. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, belirlenen gündem maddeleri konuşuldu. Toplantıda ayrıca, görevinin son günü olan Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Garanlı için küçük bir sürpriz yapıldı. Trafik sorunlarının çözülmesi için uzun yıllar Mersin'e hizmet eden ve UKOME'de de görev yapan Garanlı'ya hizmetleri için teşekkür edilerek hediye verildi.

"Kurula yaptığı katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz"

Toplantıda Başkan Vahap Seçer adına hediyeleri veren İrde, verdiği hizmetler dolayısıyla Garanlı'ya teşekkür ederek, "Bugüne kadar kurula yaptığı katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki sivil yaşamında sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyoruz" dedi.

Garanlı: "Bu jesti unutmayacağım"

Kendisine yapılan jest için teşekkür eden Ali Garanlı, "Güzel bir sürpriz oldu. Yaklaşık 38 yıl bir fiil çalışmışlığın son noktasını bugün koyuyorum. Son noktada sizlerle bir arada olmaktan ayrı bir heyecan duyuyorum. Meslek hayatımız burada bitiyor, ikinci bir yaşama başlayacağız. İnşallah yeni yaşamımız bizlere sağlık, huzur getirsin. Hepimizin ortak paydası Mersin. Mersin'e bir şeyler kattıysak ne mutlu bize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu jesti unutmayacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Garanlı'ya hediyeleri verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Emniyet Müdür Yardımcısına Veda Sürprizi - Son Dakika

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