Mersin'de Enerji Dolu 'Sabah Kahvesi Partisi' Etkinliği - Son Dakika
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Mersin'de Enerji Dolu 'Sabah Kahvesi Partisi' Etkinliği

Mersin\'de Enerji Dolu \'Sabah Kahvesi Partisi\' Etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sabah Kahvesi Partisi', sabah saatlerinde kahve tutkunlarını bir araya getirerek eğlenceli anlar yaşattı. DJ performansı eşliğinde, deniz manzarası ve güzel hava altında katılımcılar keyifli bir gün geçirdiler.

13.01.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
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Mersin'de 'Sabah Kahvesi Partisi' etkinliği günün enerjisini yakala sloganıyla düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde son dönemin sevilen trendlerinden 'Sabah Kahvesi Partisi' etkinliği düzenledi. DJ eşliğinde günün enerjisini yakala sloganıyla sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik, kahve tutkunlarını bir araya getirdi. Panayır Kafe'de düzenlenen özellikle gençlerin, ailelerin ve arkadaş gruplarının rağbet gösterdiği etkinlik, ortamın ahengi ve enerjisiyle herkesin içini ısıttı. Birbirinden lezzetli kahve çeşitleri ve yiyecekler eşliğinde neşeli sohbet edip hoşça vakit geçiren vatandaşlar, denize karşı güzel Mersin havasının tadını çıkardı. Keyifli bir günün sabahında 7'den 77'ye Mersinlileri bir araya getiren etkinlikte, müziğin ritmiyle dans eden vatandaşlar, güneşi selamlayarak güne pozitif bir başlangıç yaptı. Hareketsiz kalmak yerine zinde ve sağlıklı yaşamın desteklendiği etkinlikte enerji depolayan vatandaşlar, haftanın yorgunluğunu üzerinden atarken, eğlenceli anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız; her zaman olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yıldız" Dünyada özellikle son dönemde trend haline gelen 'Sabah Kahvesi' etkinliğini büyükşehirin kafelerinde de uygulamaya başladık. İlkini Panayır Kafe'mizde düzenlediğimiz etkinliğimizi bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı, güne enerjik başlamaları için kafelerimize bekliyoruz"dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Enerji Dolu 'Sabah Kahvesi Partisi' Etkinliği - Son Dakika

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