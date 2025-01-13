Mersin\'de Enerji Dolu \'Sabah Kahvesi Partisi\' Etkinliği

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Mersin'de 'Sabah Kahvesi Partisi' etkinliği günün enerjisini yakala sloganıyla düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde son dönemin sevilen trendlerinden 'Sabah Kahvesi Partisi' etkinliği düzenledi. DJ eşliğinde günün enerjisini yakala sloganıyla sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen etkinlik, kahve tutkunlarını bir araya getirdi. Panayır Kafe'de düzenlenen özellikle gençlerin, ailelerin ve arkadaş gruplarının rağbet gösterdiği etkinlik, ortamın ahengi ve enerjisiyle herkesin içini ısıttı. Birbirinden lezzetli kahve çeşitleri ve yiyecekler eşliğinde neşeli sohbet edip hoşça vakit geçiren vatandaşlar, denize karşı güzel Mersin havasının tadını çıkardı. Keyifli bir günün sabahında 7'den 77'ye Mersinlileri bir araya getiren etkinlikte, müziğin ritmiyle dans eden vatandaşlar, güneşi selamlayarak güne pozitif bir başlangıç yaptı. Hareketsiz kalmak yerine zinde ve sağlıklı yaşamın desteklendiği etkinlikte enerji depolayan vatandaşlar, haftanın yorgunluğunu üzerinden atarken, eğlenceli anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız; her zaman olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yıldız" Dünyada özellikle son dönemde trend haline gelen 'Sabah Kahvesi' etkinliğini büyükşehirin kafelerinde de uygulamaya başladık. İlkini Panayır Kafe'mizde düzenlediğimiz etkinliğimizi bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı, güne enerjik başlamaları için kafelerimize bekliyoruz"dedi. - MERSİN