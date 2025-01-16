Mersin'de Etkili İletişim Semineri - Son Dakika
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Mersin'de Etkili İletişim Semineri

Mersin\'de Etkili İletişim Semineri

Bozyazı'da düzenlenen seminerde iletişim becerileri ve ekip uyumu ele alındı.

16.01.2025 16:13
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hilal Gökkaya ve Psikolog Muhsin Altınok'un konuşmacı olarak katıldığı Tapu Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen 'İletişim Becerileri Çalışması' semineri büyük ilgi gördü.

Seminerde Psikolog Muhsin Altınok, katılımcılara iş ortamında etkili iletişim kurmanın ve ekip içi uyumun önemini anlattı. Seminer kapsamında etkili dinleme, beden dili, empati, çatışma çözme yöntemleri ve kurumsal iletişimi güçlendirme gibi konular ele alındı. Psikolog Altınok, iletişim becerilerinin iş verimliliğini ve çalışan motivasyonunu artırmadaki rolüne dikkat çekerek, uygulamalı örneklerle personelin konuya daha aktif katılımını sağladı.

Tapu Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem personelin bireysel gelişimine hem de hizmet kalitesine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Bozyazı, Sağlık, mersin, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Etkili İletişim Semineri - Son Dakika

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