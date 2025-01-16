Mersin\'de Etkili İletişim Semineri

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hilal Gökkaya ve Psikolog Muhsin Altınok'un konuşmacı olarak katıldığı Tapu Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen 'İletişim Becerileri Çalışması' semineri büyük ilgi gördü.

Seminerde Psikolog Muhsin Altınok, katılımcılara iş ortamında etkili iletişim kurmanın ve ekip içi uyumun önemini anlattı. Seminer kapsamında etkili dinleme, beden dili, empati, çatışma çözme yöntemleri ve kurumsal iletişimi güçlendirme gibi konular ele alındı. Psikolog Altınok, iletişim becerilerinin iş verimliliğini ve çalışan motivasyonunu artırmadaki rolüne dikkat çekerek, uygulamalı örneklerle personelin konuya daha aktif katılımını sağladı.

Tapu Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem personelin bireysel gelişimine hem de hizmet kalitesine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN