Mersin'de Gübre Denetimi Seferberliği - Son Dakika
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Mersin'de Gübre Denetimi Seferberliği

Mersin\'de Gübre Denetimi Seferberliği

Mersin'de, tarım ekipleri geniş kapsamlı gübre denetimine başladı; ceza 3,5 milyon TL'ye çıkabilir.

10.02.2025 10:43
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Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretimiyle ülkede ilk sıralarda yer alan Mersin'de, geniş kapsamlı gübre denetimi başladı. 117 üretim, bin 19 satış bayisini tek tek denetleyen tarım ekipleri örnekler alırken, olumsuz durumlarda cezanın 3 milyon 462 bin TL'ye kadar çıktığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde ilkbahar dönemi öncesinde çiftçilerin korunması amacıyla gübre denetimi seferberliği başlatıldı. Yurt genelinde meyve üretiminde ilk, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sırada olan Mersin'de de İl Tarım Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Merkez ve ilçelerdeki 117 üretim, bin 19 satış bayisini tek tek ve sık sık incelemeye başlayan kontrol görevlisi ekipleri, numuneler de alarak laboratuvara gönderiyor.

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine göre taklit, tağşiş, tescilsiz, lisanssız, barkodsuz satış, analiz sonucunun uygun olmayanların tespit edilmesi halinde 48 bin 474 TL ile 3 milyon 462 bin 474 TL arasında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Mersin'de 6 bin 272 gübre denetimi yapıldığı, 11 ürünle ilgili olarak toplam 3 milyon 236 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Meyve üretiminde birinci, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sıradayız"

Mersin'in bitkisel ürünleri üretiminde potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinen İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ," Toplam 3 milyon 300 bin dekarlık alanda bitkisel üretim yapıyoruz. Türkiye'de meyve üretiminde birinci, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sıradayız. Bu kadar potansiyele sahip olan Mersinimizde bitki besleme de ön plana çıkmış oluyor. İlimizde bin 19 gübre dağıtım bayii, 117 adette gübre üretim firması olduğunu görüyoruz" dedi.

"Amaç çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması"

Gübreleme mevsiminin gelmesiyle birlikte bakanlık koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı denetimlerin arttırıldığına dikkat çeken Karadağ " Bizde Mersin'de il ve ilçe müdürlüklerimizle gübre dağıtım ve üretim yerlerinde denetimleri sıklaştırdık. Bu denetimlerinde en büyük amaç çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması, güvenli gübreye ulaşımı sağlamak ve taklit ürünlerin piyasaya arzını engellemek" diye konuştu.

Denetimlerin artmasının kendileri açısında iyi olduğuna değine bayi işletmecilerinden ziraat mühendisi Arif Çelik'te merdiven altı üretimlerin böylelikle engellendiğini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Gübre Denetimi Seferberliği - Son Dakika

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