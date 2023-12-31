Mersin\'de Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Bozyazı, Anamur, Aydıncık ilçelerine hizmet veren Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara güvenli ve özgür bir barınma alanı sunuyor.

Bozyazı, Anamur ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçeye hizmet veren bakımevi, orman konumu ve etrafını saran ağaçlarla patili dostların doğal bir ortamda yaşamasını sağlıyor. Özellikle köpeklerin yer aldığı bölüm, onların rahatça dolaşabilmesi ve birbirleri ile oynayabilmesi için geniş bir alan sunuyor. Bakımevinde yer alan röntgen, ultrason, kan sayım cihazı, hızlı test kitleri, mikroskop, kuvöz gibi son teknolojik ekipmanlar da patili dostların hastalıklarının teşhisi ve hızlı bir şekilde tedavisi için kullanılıyor. Alo 185 ve 'Teksin Mersin' uygulaması üzerinden de yoğun bir şekilde talep ve ihbar alan bakımevi, 3 ilçeye de sorunsuz ve hızlı bir şekilde hizmet veriyor. Bakımevi ayrıca soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için belirli aralıklarla besleme de yapıyor.

"Patili dostların 7/24 yanlarındayız"

Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan veteriner hekim Tuğba Körlü, sokaktaki patili dostların 7/24 yanlarında olduklarını ve tedavileri, bakımları, beslemeleri, ihtiyaçları olan her konuda onlara destek sağladıklarını belirtti. Merkezin Bozyazı, Anamur ve Aydıncık olmak üzere 3 ilçeye hizmet verdiğini aktaran Körlü, "10 kişilik bir ekibiz. Veteriner ekibimiz, veteriner teknikeri arkadaşımız, hayvan bakıcılarımız ve şoförlerimiz var. 7/24 kesintisiz hizmet sağlıyoruz" dedi. Merkezin ormanın içinde yemyeşil bir alanda olduğunu söyleyen Körlü, bu sayede merkezde kalan hayvanların doğadan kopmadan tedavi olabildiklerini, rahat ve geniş bir alanda vakit geçirebildiklerini ifade etti.

Duyarlı vatandaşların hayvanlar için 'Alo 185' üzerinden çok sık talep oluşturduğunu kaydeden Körlü, "Taleplerimiz trafik kazalı hayvanların müdahalesinin yapılması konusunda oluyor. Kısırlaştırma talebi çok fazla alıyoruz, vatandaşlarımız kısırlaştırmaya çok duyarlılar. Onun dışında yavru hayvanlar, annesiz bakıma muhtaç hayvanları duyarlı vatandaşlarımızı buluyorlar, bizlere teslim ediyorlar. Onların bakımlarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Tam donanımlı merkeziyle can dostların yanında

Merkezin tam donanımlı olduğunu ve bu sayede her türlü ihtiyaca cevap verebildiğini vurgulayan Körlü, "Sokak hayvanlarında genelde trafik kazası sebepli yaralanma, başka bir hayvan tarafından saldırı olduğu için kırıkların tespiti ve iç organ hasarlarının tespitinde röntgenleri çok rahat kullanıyoruz. Hayvanlar sokakta aşısız olduğu için enfeksiyon riskleri çok yüksek. Barınağımıza geldiğinde operasyon öncesi hasta hayvanlara kan tahlili yapıyoruz. Sağlıklı olanlar güvenli bir şekilde operasyona alınıyor. Hasta olanların hastalığının teşhisinde kan tahlilini detaylı bir şekilde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Merkezde bulunan ultrason cihazını da gebelik muayenesi için kullandıklarını aktaran Körlü, hamile hayvanların merkezde güvenli bir şekilde doğum yaptıklarını ve ardından da kısırlaştırıldıklarını söyledi. Körlü, "Mikroskobumuz var; kan hastalıkları, dışkı muayenesinde kullanıyoruz. Kuvözümüz var. Annesiz, yeni doğmuş yavruların bakımında ya da hasta hayvanların vücut ısısının belli bir seviyede tutulması ve oksijen sağlanması gerekiyor. Bunlar için kuvözümüzü kullanıyoruz" dedi.

"Hayvanlar için düzenli olarak mama bırakıyoruz"

Özellikle kış döneminde her hafta düzenli olarak sokak hayvanları için besleme yaptıklarını belirten Körlü, şehirde kedi evleri ve belirli besleme noktalarının da mevcut olduğunu hatırlatarak, "Orada hayvanlar için düzenli olarak mama bırakıyoruz. Bizim dışımızda bu işe gönül vermiş yerel hayvan koruma görevlilerimiz ve derneklerimiz de var. Belediyemiz onlara da mama desteği sağlıyor. Bizim dışımızda onlar da belediyemizin mamasıyla besleme yapıyorlar" şeklinde konuştu. Bölgedeki vatandaşların sokaktaki canlar için hiçbir bir endişe duymasına gerek olmadığını vurgulayan Körlü, "Belediyemiz 7/24 onlar için hizmet vermeye hazır. Sadece bizimle çağrı merkezi üzerinden iletişime geçmeleri yeterli" ifadelerini kullandı. - MERSİN