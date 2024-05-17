Mersin\'de ihtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere akülü sandalye dağıtıldı

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Mersin'de ihtiyaç sahibi 50 özel gereksinimli bireye akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Engelliler Haftası kapsamında Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile ÇİMSA'nın iş birliğinde ihtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen Akülü Sandalye Dağıtım Törenine katıldı.

Törende konuşan Seçer, ÇİMSA ile iş birliklerinin yıllardır sürdüğünü belirtti. Bu iş birliğinin geleneksel hale geldiğini ifade eden Seçer, "Sosyal güvenlik kurumunun yetemediği veya eksik kaldığı yerlerde, onların şartlarına uymayan bazı bireylere ilave destek amacıyla akülü sandalye desteğini yapıyoruz. Bunun yanında engelli bireylere tekerlekli sandalye de sağlıyoruz" dedi.

Göreve geldiği 2019'dan bu yana 282 akülü, 769 da tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Seçer, "Engelli bireylerimize toplam bin 51 sandalye sağlamış olduk. Bu hizmetlerimiz devam edecek. İhtiyaç olduğu noktada katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Son 5 yılda 32 bin 563 vatandaşımız engelli bireylere yönelik hizmetlerimizden faydalandı" diye konuştu.

"Eğer marka kent olacaksanız her bir bireyinizi düşüneceksiniz"

Bir kentin gelişmişliğini etkileyen faktörlerden birinin de özel gereksinimli bireylere yönelik yapılan hizmetler olduğunu dile getiren Seçer, "Eğer marka kent olacaksanız her bir bireyinizi düşüneceksiniz. Sizlerin de her şeye erişmesini sağlayacağız. Alınan 272 yeni limon otobüs, sizi düşünerek ve size uygun alındı. Yaptığımız kaldırımlar engelli bireylerimiz düşünülerek yapıldı. Bu ve bunun gibi birçok alanda yaptığımız hizmetlerde mutlaka engelli bireylerimizi de düşünerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her ilçede otizm aile danışma merkezi açmak istiyoruz"

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hem özel gereksinimli bireylere hem de ailelerine yönelik farklı alanda birçok kurslar düzenlendiğini anlatan Seçer, "Bir diğer hizmetimiz de Yenişehir'deki Engelsiz Yaşam Parkı. Burada da özel gereksinimli bireylere yönelik kurslar veriyoruz. Otizm Aile Danışma Merkezi'nin sayısını da artıracağız. Önümüzdeki 5 yılda, her ilçede otizm aile danışma merkezi açmak istiyoruz. Bunlar; 0-72 ay arası otizm spektrum bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerin faydalanabileceği merkezler. Ayrıca Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi'ni hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Seçer, yeni açtıkları Alzheimer Yaşam Merkezi'nin de oldukça önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, burada birinci evre alzaymır hastalarına hizmet verildiğini kaydetti.

"Kimsenin olmadığı yerde biz varız"

Seçer, engelli transfer aracı hizmeti, işaret dili tercümanlığı, görüntülü destek hattı gibi farklı hizmetler de verdiklerini belirtti. Özel gereksinimli bireylerin yanı sıra yaş almışlara verdikleri hizmetleri de anlatan Seçer, Yaşlı Destek Birimi ve onun gerçekleştirdiği evde bakım, sağlık ve temizlik hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Kimsenin olmadığı yerde biz varız, belediye var, devlet var. Bunu önemsiyoruz" dedi.

Mola Evi, Sağlıklı Yaşam Merkezleri, Evde Sağlık Hizmetleri, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, Onkoloji Hasta Servisi ve Gezici Sağlık Aracı gibi hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi için önemli olduğuna işaret eden Seçer, her ilçeye bu hizmetleri yaymak istediklerinin altını çizdi. Gelecek 5 yılda yapacakları hizmetlere de değinen Seçer, Toroslar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanına özel bireyler için sosyal yaşam alanı yapacaklarını kaydetti.

Toker: "Amacımız engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak"

ÇİMSA Fabrika Müdürü Onur Toker de Engelliler Haftası kapsamında yaptıkları akülü sandalye dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. Amaçlarının engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve farkındalığı güçlendirmek olduğunu dile getiren Toker, "Bu yıl 50 adet akülü sandalyemizi ihtiyaç sahiplerine Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmayla veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili dağıtım gerçekleştirildi.

Özel bireyler sandalyelerine kavuştu

Destekten faydalanan Saliha Ağar, akülü sandalyenin adeta eli ve ayağı olduğunu belirterek, "Çocuğum yok, eşim de felç. Ekmeğimi alacak kimsem yok, sandalyeyle gidip ekmeğimi alıyorum. Mutluyum" dedi.

Nimet Altın da Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık, bakım, temizlik ve nakil araç hizmetinden faydalandığını ifade ederek, "Yüzde 92 kas hastasıyım. Bu nedenle akülü sandalye kullanmak zorundayım. Böylelikle rahatlıkla evden çıkıyorum, kendimi daha özgür hissediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN