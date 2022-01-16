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Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor - Son Dakika

Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor

16.01.2022 11:23
Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor

Mersin'de, Uluslararası Göç Örgütü'ne bağlı İyileştirme ve Toplum İstikrarı Biriminden sağlanan kaynak ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin sahada verdiği destekle, ihtiyaç sahibi 70 ailenin yaşadığı evlerde tadilat çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de, Uluslararası Göç Örgütü'ne bağlı İyileştirme ve Toplum İstikrarı Biriminden sağlanan kaynak ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin sahada verdiği destekle, ihtiyaç sahibi 70 ailenin yaşadığı evlerde tadilat çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Göç Örgütü'ne bağlı İyileştirme ve Toplum İstikrarı Birimi ile Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliği ile yürütülen çalışmada; Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde bulunan yerel vatandaşlar ile göçmen topluluk üyesi ihtiyaç sahibi 70 ailenin yaşadığı evlerde tadilat çalışmaları yapılıyor.

Belirleme sırasında görüş alınıyor

Özellikle yangın olayları sonrasında mağduriyet yaşayan ailelerden gelen taleplere öncelik veriliyor. Ayrıca yaşadıkları evlerin durumu oldukça kötü olan göçmen topluluk üyesi ailelerin ihtiyaç durumuna göre evlerinde tadilat gerçekleştiriliyor. Belirleme işlemi sırasında muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşlarından da görüş alınıyor. Hassasiyet kriterlerinin oldukça önemsendiği proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri birlikte yürüttükleri saha çalışmalarında ihtiyaç önceliğine göre 70 ev belirlendi.

Proje kapsamında ilk tadilat çalışması Tarsus'ta başlatıldı. Tarihi Tarsus Evleri'nin de bulunduğu Kızılmurat Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz ağustos ayında çıkan yangında zarar gören Şaban Tuluk'a ait evde, proje kapsamında tadilat işleminin bir bölümü yerine getiriliyor.

İlk etapta Tarsus ve Akdeniz'de uygulama yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Uyum Masasında görevli Çağan Coşkuner, projenin önümüzdeki dönemde de kaynak durumuna bağlı olarak devam edeceğini belirterek, "Ev tadilatı projemize Tarsus'tan başlamış oluyoruz. İyileştirme ve Toplum Destek Biriminin doğrudan müdahil olmasıyla bu programı yürütmekteyiz. Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde ilk etapta 70 hane belirlendi. Bu hanelerin bir kısmında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza gelen ev tadilatları talepleri göz önünde bulunduruldu. Bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmeleriyle ve muhtarların da desteğiyle göçmen topluluk üyeleri de programa dahil edildi. Önümüzdeki dönemde de fon ve kaynak durumuna bağlı olarak, bu çalışmayı Mersin'in diğer ilçelerinde de yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi. - MERSİN

Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor
Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor

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Uluslararası Göç Örgütü, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de ihtiyaç sahiplerinin evleri tadilattan geçiriliyor - Son Dakika


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