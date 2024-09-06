Mersin\'de İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
MERSİN - Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.
Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
(HSK-HSK-Y)
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