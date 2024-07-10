Mersin'de Jandarma, Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Jandarma, Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi

Mersin\'de Jandarma, Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli erbaş ve erlere, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda bilgilendirme yaparak, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi. Programda, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi ve aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar gibi konular ele alındı.

10.07.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında görevli erbaş ve erlere yönelik, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında bulunan erbaş ve erlere yönelik, 'Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi ve aile içi şiddetin önlenmesinde dini referanslar' konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Programa, Tarsus Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli bir sosyolog ile İl Müftülüğünden bir personel de katıldı. Programın sonunda 'kadına el kalkamaz' broşürü dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, Tarsus, Mersin, Çocuk, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Jandarma, Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Jandarma, Cezaevi Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement