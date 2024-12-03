Mersin\'de Jandarma Tanıtım Etkinliği

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Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak, jandarmaya olan sevgi ve güveni devam ettirmek, Jandarma Genel Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerini tanıtmak

amacıyla düzenlenen etkinliği çeşitli okullardan çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, jandarma araç ve malzemeleri ile trafik ve olay yeri inceleme ekipmanları tanıtıldı. Ayrıca siber zorbalık, 'Kades' uygulaması ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapılırken, trafik eğitim parkurunda ise trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Bunun yanında eğitimli köpekler tarafından gösteri yapıldı.

Jandarma tarafından düzenlenen tanıtım etkenliğine katılan öğrenciler, bir yandan bilgi sahibi olurken diğer yandan eğlenceli bir gün geçirdiler. Jandarma personeli ile bol bol fotoğraf çektiren

öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - MERSİN