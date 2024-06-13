Mersin'de Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş Yıldönümü Anma Töreni

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Mersin'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi, şehitler için dua edilirken mezarlarına gül konuldu.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Törende, Astsubay Kıdemli Çavuş Haluk İpek şehitler için dua okudu. Duaların ardından kent protokolü tarafından şehit mezarlarına gül bırakıldı. Duygulu anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde MHP Milletvekili Levent Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, gaziler ve kent protokolü, şehit aileleri ile selamlaşarak onlara başsağlığı dileklerini ilettiler.

Tören, jandarma ekiplerince katılımcılara kolonya ve lokum dağıtıldı. - MERSİN