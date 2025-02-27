Mersin'de Kadınlar İçin Bisiklet Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlar İçin Bisiklet Eğitimi Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara yönelik eğitim programı başlattı. Gönüllü eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, kadınların sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve bisiklet sürme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

27.02.2025 19:15
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Mersin'de kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara eğitim verilmeye başlandı. Kentin birçok noktasına erişim sağlayan bisiklet yollarından yararlanmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmek isteyen kadınlar kursa ilgi gösterdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu ve Bisikletin Sultanları Topluluğu iş birliğinde, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara, gönüllü eğitmenler tarafından sahilde eğitim verilmeye başlandı. Kentin hemen hemen her noktasına erişim sağlayan bisiklet yollarından yararlanmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmek isteyen kadınlar kursa yoğun ilgi gösterdi. Her iki dernek tarafından 15 günde bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılan her yaştan kadın, bisiklet sürmeyi öğrenmenin ve özgürce pedal çevirmenin keyfini sürüyor.

"Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadın kalmasın"

Bisikletin Sultanları Başkanı Aysel Taşkan, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Hayatın her alanındaki haklarımızı ve yaşama sevincimizi sürdürebilmek için hep birlikte pedallamaya devam edeceğiz. Bisikletin Sultanları Topluluğu, bisikletli olmak isteyen kadınlara cesaret vermek ve bisiklet kullanan kadın sayısını artırmak için Büyükşehir Belediyesi ile beraber 15 günde bir bisiklet eğitimi veriyor. 'Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadın kalmasın' sloganıyla başlattığımız kampanyamıza tüm kadınları davet ediyoruz" dedi.

"Mersinli kadınları bisiklet sürmeye davet ediyoruz"

Gönüllü eğitmenlerden Yasemin Kanber de eğitmen olmaktan büyük keyif duyduğunu dile getirerek, "Bisikletin insan sağlığı için büyük faydaları var. Çünkü bisiklet sürerken kollarınız, bacaklarınız, kafanız, her tarafınız çalışıyor ve dengede duruyorsunuz. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda bile rahat bir sürüş yapabiliyorsunuz" diye konuştu. Mersin'de kadınların bisiklet sürmeye çok hevesli olduğunun ifade eden Kanber, "Mersinli kadınları bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Şehir içinde ve sahilde çok uzun bir bisiklet yolumuz var. Bence kadınların evde durmaktansa, sahile inip bisikletle sürüş yapmaları psikolojik olarak da önemli. İnsan bisikletle özgür ve rahat hissediyor" diye konuştu.

Bisiklet sürmeyi 55 yaşında öğrenen gönüllü eğitmen Hüsniye Tekin ise 15 günde bir eğitim verdiklerini belirtti. Kentte her noktaya bisikletle gidebildiğini ifade eden Tekin, "Şehir merkezine, sahil şeridine, dağa, bayıra her yere bisikletle gidebiliyoruz. Bu imkan hiçbir yerde yok" dedi.

"Bisiklet sürmek psikolojimi düzeltti"

Uzun zamandır bisiklet sürmek istediğini dile getiren emekli öğretmen Perihan Bulut, "Yazlıkta bisiklet kullanabilmek için bu eğitime geldim. Markete, pazara, kısa mesafeli yollara arabayla gitmek yerine bisikleti kullanmayı tercih ettiğim için kursa katıldım. Umarım başarabilirim" diye konuştu. Bisiklet sürmek için çok hevesli olduğunu kaydeden Havva Adalar ise "Hevesli olunca, bir kerede sürdüm. Bisiklet sürmek psikolojimi düzeltti, hayatı tekrar sevmeyi öğretti" diyerek, kendisini daha sağlıklı hissettiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kadınlar İçin Bisiklet Eğitimi Başladı - Son Dakika

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