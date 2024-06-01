Mersin\'de kadınlar İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Yerel

Mersin'de bir grup kadın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlar taşıdı. Sloganlar atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar, zaman zaman tekbir getirdi. Bir kız çocuğu da ilahi okudu.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı. - MERSİN