Mersin'de kadınlar 'Kadın Ustalar' projesi ile istihdama katılıyor - Son Dakika
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Mersin'de kadınlar 'Kadın Ustalar' projesi ile istihdama katılıyor

Mersin\'de kadınlar \'Kadın Ustalar\' projesi ile istihdama katılıyor
15.06.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi, kadınların teknik mesleklerde eğitim alarak iş hayatına katılmasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi, kadınların teknik mesleklerde eğitim alarak iş hayatına katılmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Mersinli Kadın Ustalar' projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Kadınların teknik alanlarda meslek sahibi olmasını sağlayan proje kapsamında verilen eğitimlerle, kadınlar mobilya imalatından inşaata kadar birçok farklı alanda kalifiye hale getiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde sunulan eğitimler, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Bu eğitimlerden biri olan 'Mobilya İmalatı ve Montajı' programı, kadın kursiyerlerin sektörde iş bulmasına katkı sağlıyor. Tırmıl MERCEK'te eğitim alan kursiyerlerden Emel Tosun ve Işık Fatma Yüce; süreci başarıyla tamamladıktan sonra, Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında istihdam edildi. 2 kadın usta, erkek egemen olarak görülen bir iş dalında başarıyla çalışıyor.

"Mersinli Kadın Ustalar projesinin meyvelerini toplamaya başladık"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde iş piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimiydi. Tırmıl MERCEK'te eğitim alan Fatma Hanım ve Emel Hanım, yaklaşık 2,5 ay mobilya imalat ve montaj eğitimi aldıktan sonra, bizim istihdam ekibimizle Kariyer Merkezi iş birliğinde firmalarla görüşmeye başladılar ve Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında işe başladılar" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in kadınlara verdiği destek ve onlara duyduğu güven sayesinde 'Mersinli Kadın Ustalar' projesini başlattıklarını kaydeden Maya, "Merkezimizde sadece mobilya eğitimi yok. İnşaattan, kaynağa birçok eğitim alanlarında kadınlarımızı yetiştiriyor ve kalifiye iş gücü olarak istihdamlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda, 'Mersinli Kadın Ustalar' projemizin de meyvelerini toplamaya başladık. Kadınların her alanda yeteneklerini ve el becerilerini gösterebileceğini ve ustalaşabileceğini ispatlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kadınların iş alanlarında kendine yer edindiğini görmenin de mutluluk verici olduğunu belirten Maya, meslek sahibi olmak isteyen tüm kadınlara kapılarının açık olduğunu ifade ederek, "18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların isteklerini geliştirmek ve yeni meslek edinmelerini sağlamak için bekliyoruz. Onları, istihdam yolunda desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu dönüşümün arkasında, kadınlara inanan bir vizyon var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Danışmanı Yalçın Kaya, MERCEK'te eğitim alarak meslek öğrenen kadınların hayatlarında yepyeni bir sayfa açtıklarını anlatarak, "Kariyer Merkezi olarak onların yanında durduk, yol arkadaşı olduk. Mezun kadınları, anlaşmalı firmalarımıza yönlendirdik. Kendi ayakları üzerinde duran ve kazanan kadınlar haline geldiler. Bu dönüşümün arkasında, kadınlara inanan bir vizyon var. Başkanımız Vahap Seçer'in desteğiyle bu adımlar daha güçlü, daha sağlam atılıyor. Bir kadının güçlenmesi, bir ailenin güçlenmesidir, bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesidir. Kadınların yanında durmaya ve istihdama açılan yolları çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadınlar inanıp, kendi sınırlarından bir adım öteye adım attığı an her işi başarır"

Mobilya İmalat ve Montaj eğitimi alarak Mersinli bir kadın usta olan 2 çocuk annesi Emel Tosun, Tırmıl MERCEK'te 2,5 ay 'mobilya imalatı ve montajı' eğitimi alıp, kursun sonunda da sınava girerek Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını söyledi. Tosun, "Belgemi aldıktan sonra Kariyer Merkezine başvuru yaptım. Kariyer Merkezi tarafından da bir mobilya fabrikasına yönlendirildim. Burada PP Makinesi Operatörü olarak çalışıyorum. PP Makinesi, kapı pervazı ve kasası bantlama makinesi. Buradaki üretimde yer alıyorum. Bir kadın olarak, erkek ustalarla aynı işi yapıyorum. Kadın kendine inanırsa her işi yapar. Sadece inanmak gerekiyor. Hemcinslerime de sesleniyorum; inanıp kendi sınırlarınızdan bir adım öteye adım attığınız an her işi başarırsınız" şeklinde konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamı ile ilgili projelerinide çok beğendiğini söyleyen Tosun, "Kadınların ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmaları çok önemli. Meslek sahibi olmak isteyen bütün kadınların, Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Erkeklerin yapabildiği her işi kadınların da yapabileceğini gösteriyoruz"

Tırmıl MERCEK'te 'mobilya imalatı ve montajı' eğitimi alan bir diğer kadın usta ise Işık Fatma Yüce. 2 çocuk annesi Yüce de meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. MERCEK'te 2,5 ay dolu dolu bir eğitim programı geçirdiklerini anlatan Yüce, "Eğitimimiz çok güzel geçti. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ölçü çıkartmayı, kesim yapmayı, montaj yapmayı ve daha birçok şeyi öğrendik. Bize bu sürede yardımcı olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. MYK belgemizi aldıktan sonra Kariyer Merkezine başvurduk. Kariyer Merkezi de bizi bir fabrika ile görüştürerek istihdamımızı sağladı. Şu an ben minifix makinesi operatörü olarak çalışıyorum. Erkeklerin yapabildiği her işi kadınların da yapabileceğini gösterebilmek için attığımız bu adımda, gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yüce, "Çocukların için, kendin için dik bir duruşla, erkeklerin yapabildiği işlerin aynısını ve hatta daha fazlasını yapabilmeyi herkese gösterebilmek için buradayız ve gayet iyiyiz. Anneleri bir meslek sahibi olduğu için, çocuklarım da çok mutlular. Hiçbir kadının evde oturmasını istemiyorum. Erkeklerle beraber çalıştığımız bu ortamda, kadınların da her şeyi yapabileceğini gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de kadınlar 'Kadın Ustalar' projesi ile istihdama katılıyor - Son Dakika

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