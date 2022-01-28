Mersin'de karla kaplı kırsalda ekmek ve süt dağıtıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15 Aralık 2021'de başladığı ekmek dağıtımlarına devam ediyor. Günlük ortalama 3 bin adet dağıtılan ekmekler şu ana kadar 110 bin adede ulaştı. Büyükşehir ekipleri, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kırsal mahallelerde sürdürdüğü ekmek dağıtımlarına süt de ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2021'den itibaren kentin 13 ilçesindeki dezavantajlı mahallelerde günlük ortalama 3 bin adet ekmek dağıtımını sürdüren ekipler, şu günlerde kentin kırsal mahallelerine yöneldi. Yaşanan yoğun kar yağışı Toros Dağları'nın eteklerindeki mahalleleri de etkiledi. Aydıncık'ın ilçe merkezine dahi yağan kar, kentin yüksek kesimlerindeki vatandaşların yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının yanı sıra ekmek ve süt dağıtımlarıyla da zor durumdaki vatandaşların yanında oldu. Ekipler, fırıncı esnafından temin ettiği ekmek dağıtımlarına bir de 1'er litrelik sütleri ekledi. Ekmek ve süt dağıtımlarının ilk adresi Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesinin Aşhane Sorumlusu Ergün Horoz, 15 Aralık 2021'den bu yana 110 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdiki süreçte yolları kapanan köylerimize, ekmek almaya çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine kadar ekmeklerini ulaştırıyoruz. Bununla beraber de temel besin kaynağı olan sütü vatandaşlarımıza veriyoruz. Aladağ Mahallesi'ndeyiz. Buradan başlayıp köylerimizi tarayarak gideceğiz. Temel besin kaynağı olan süt ve ekmeği vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi. - MERSİN