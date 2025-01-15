Mersin\'de Kayyum Atamasına Karşı Protestolar Sürüyor

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(MERSİN) - DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan'ın tutuklanması ve yerlerine kayyum atanmasına karşı protestolar sürüyor. Belediye önünde konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Kayyum geldikten sonra o hayalet seçmenlerden 3'ünü yeniden müdür olarak görevlendirdi. Halk tarafından seçilmiş olan belediye eş başkanları cezaevinde ama hayalet seçmenler müdür koltuğunda" dedi.

DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan'ın tutuklanması ve yerlerine kayyum atanmasına karşı protestolar sürüyor. Polis ablukasında tutulan Akdeniz Belediyesi önünde açıklama yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, şunları söyledi:

"Arkamda gördüğünüz polis bariyerleri en son 9 buçuk ay önce buradaydı. 31 Mart yerel seçimlerinden önce bu belediyeyi AKP yönetiyordu. ve 31 Mart yerel seçimlerinde bizim kazanacağımızı bildikleri için yolsuzluklarını, hırsızlıklarını örtmek için aynen bu şekilde belediyeyi ablukaya almışlardı. Aynen bu şekilde belediyenin önünde bariyerler vardı. Biz o zaman bu bariyerlerin önüne gelmiştik. Demiştik ki neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz, içerde belge mi yakıyorsunuz? İçerde evrak mı saklıyorsunuz demiştik.

"Burası yeniden halkın olacak"

Aradan 9,5 ay geçti, Akdeniz Belediyesi yine abluka altında, Akdeniz Belediyesi yine işgal edilmiş durumda. Aradan 9 buçuk ay geçti biz yine buradayız. Yine burada diyoruz ki biz bu bariyerleri yine kaldıracağız. Biz o kayyumları yine göndereceğiz. 9,5 ay önce bir de burada ne vardı? Bizim tek tek tespit ettiğimiz hayalet seçmenler vardı. O hayalet seçmenlerden birisi burada belediye başkanlığı yapıyordu. Birisi özel kalem müdürüydü. Hayalet seçmenlerden 8 tanesi burada müdürlük yapıyordu. Kayyum geldikten sonra o hayalet seçmenlerden 3ünü yeniden müdür olarak görevlendirdi. Halk tarafından seçilmiş olan belediye eş başkanları cezaevinde ama hayalet seçmenler müdür koltuğunda. Halk tarafından seçilen belediye eş başkanları ve belediye meclisi üyeleri cezaevinde ama burada yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, burada yolsuzluklarını, hırsızlıklarını örtbas etmek için seçmen kayıtlarını başka ilçelerden Akdeniz'e taşıyan müdürler yine görevde. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Nasıl 9,5 ay önce bu bariyerleri seçimleri yıktıysak bugün de direncimizle, direnişimizle, mücadelemizle bu bariyerleri ortadan kaldıracağız ve burası yeniden halkın olacak."

Mersin'deki tüm seçmenleri, kayyumlara karşı yapılan eyleme destek vermeye çağıran Ali Bozan, "Bugün birlikte kayyuma, irade gaspına karşı çıkma günüdür. Bugün birlik olma günüdür" dedi.

"Kayyum halkın iradesine tekmedir"

DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, "Kayyum gasptır. Kayyum talandır. Kayyum hırsızlıktır. Kayyum halkın iradesine tekmedir. Biz bu kayyumcu zihniyeti tanımıyoruz. Bu karara biat etmediğimiz, bu kararın bizim için yok hükmünde olduğunu bir kez daha belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk de DEM Partinin Akdeniz Belediyesi önündeki eylemine destek verdi. Öztürk burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Seçilmiş, bu ülkenin anayasasına göre, bu ülkenin yasasına göre, bu ülkenin bütün resmi kurumlarının onayını alarak ve seçilerek gelmiş bir belediye başkanını görevden aldınız. Bir de üstüne üstlük hapse attınız. Buna karşı Kürt halkı ya da diğer bir halk ne yapsın? Ne yapmasını istiyorsunuz? Protesto ediyor. Bunu kabul etmem diyor. Şurada bir basın açıklaması yapıyor, şurada yürüyor. Ondan sonra diyorsunuz ki Kürtler isyan etti. Kürtler huzursuzluk çıkardı. Siz onların emek emek demokrasi mücadele vererek seçtiği belediye başkanını görevden almazsanız onlar niye protesto etsin ki. İki ay sonra ne diyeceksiniz. Biz terör görüyorsunuz bu olaylarda diyeceksiniz. Terör yok. Sizin yaptığınız korkunç bir hukuksuzluk var, haksızlık var."