KKTC'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu

KKTC\'den Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu
20.07.2026 11:12  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, "20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır" dedi.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, "20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır" dedi.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi temsilcileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz'un Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler, Mutlu Barış Harekatını müteakip de devam etmiştir. Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk tarafı olarak Anavatan Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acılara da değinen Çağatay, "Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri unutması mümkün değildir. Aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir Kıbrıs Türk halkı. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temelinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceğini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle tüm dünyaya ilan etmektedir" dedi.

Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Mersin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KKTC'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:23:41. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.