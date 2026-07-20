KKTC\'den Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılında Özgürlük Vurgusu

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatının 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, "20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır" dedi.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanında, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, il protokolü, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi temsilcileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz'un Kıbrıs Barış Harekatının gerçekleştirildiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler, Mutlu Barış Harekatını müteakip de devam etmiştir. Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk tarafı olarak Anavatan Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acılara da değinen Çağatay, "Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri unutması mümkün değildir. Aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir Kıbrıs Türk halkı. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temelinde, adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceğini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle tüm dünyaya ilan etmektedir" dedi.

Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. - MERSİN