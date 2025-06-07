Mersin\'de Kurban Bayramı Kesim Hizmetleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı ve güvenli koşullarda yerine getirmesi için kent genelindeki toplam 23 kesim alanında kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmette, dini kurallara uygunluk ve hijyen ön planda tutuluyor. Başta Yakaköy Mezbahası olmak üzere birçok noktada sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, hizmetin ücretsiz olmasının yanı sıra sağlıklı ve hijyenik koşullarda olmasından da son derece memnun kaldı.

Vatandaşların kurbanlık hayvanları, kesim öncesinde veteriner hekimler tarafından kontrol edildi. Kesim alanları gün boyu düzenli olarak temizlendi, ekipler tarafından hijyen önlemleri titizlikle uygulandı. Kurban kesimi sırasında çevre ve görüntü kirliliği oluşmaması için gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, bayram süresince kesim hizmetini aynı düzen ve hassasiyetle devam ettirecek.

Kesim noktalarında kasapların yanı sıra yardımcı personel ve teknik personelin de yer aldığı toplam 262 kişi, hizmetin eksiksiz yürütülmesi için görev alırken Büyükşehir Belediyesi, hem hizmet hem de vatandaş memnuniyeti açısından örnek bir bayram süreci yaşatıyor.

"Kesim yerlerimizde toplam 262 personel hizmet verecek"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hünkar Yıkılmaz, Kurban Bayramında verilen kesim hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Yıkılmaz, "Kesimlerin dini kurallara uygun şekilde yapılmasını amaçlıyoruz. Hijyenik bir ortamda, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız; vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde kurbanlarını kestirmelerini sağlamak" dedi.

Kent genelinde 6 sabit kesimhane ve 17 mobil kesim ünitesinden oluşan toplam 23 kesim noktasının olduğunu söyleyen Yıkılmaz, "Kesim yerlerinde, 34'ü kendi bünyemizdeki kasap personelimiz olmak üzere toplam 178 kasap görev yapıyor. Bu personelin tamamı Halk Eğitim Merkezi tarafından kasaplık sertifikası olan işin uzmanı kasaplar" diye konuştu. Yıkılmaz, her kesim noktasında veteriner hekimlerin de hazır bulunduğunu kaydederek, "Hayvanların hem kesim öncesi hem de sonrasında muayenelerini sağlamak ve sakatat kontrolünü yapmak üzere veteriner hekim görevlendirmesi yaptık. Şu anda Mersin genelindeki 23 kesim alanında; yardımcı, teknik ve kasap olmak üzere toplam 262 personel hizmet veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşların memnuniyeti ve önerileri doğrultusunda her yıl değişikliklere gidiyoruz"

Yıkılmaz, vatandaş memnuniyetine verdikleri öneme de dikkat çekerek, "Her yıl, kurban kesim yerlerimizde kesim yaptıran vatandaşlarımızın telefon numarasını alarak anket yapıyoruz. Bu anketlerde, vatandaşlarımızın memnuniyetlerini dinliyoruz ve verdikleri önerileri dikkate alarak her Kurban Bayramı döneminde bu doğrultuda değişikliklere gidiyoruz. Bu yıl da aynı uygulamayı yapacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, güvenilir ve steril bir ortamda kurbanlarını kestirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi'nde yer alan Yakaköy Mezbahasında kurbanını kestiren vatandaşlardan Menekşe Avcı, önceki yıllarda da aynı yerde kurban kesimi yaptırdığından söz etti. Avcı, "Memnunuz ve böyle bir hizmetten dolayı da Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize burada yardımcı oluyorlar ve bütün işlerimizi halledebiliyoruz. Burada hem güvenilir hem de steril bir ortam var. Bu bakımdan da içimiz rahat ediyor" dedi. - MERSİN