Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Nesiller Buluşuyor, İyilik Çoğalıyor' etkinliğinde çocuklarla yaşlılar bir araya geldi; katılımcılar çeşitli oyun ve gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

Yaşlı bakım merkezinde kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile merkezin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin de katıldı. Programda palyaço ve Pamuk Prenses gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi; çocuklar ve yaşlılar birlikte oyunlar oynayıp yarışmalara katıldı. Katılımcılara yemek ve tatlı ikramının da yapıldığı etkinlikte, çocukların ve yaşlıların müzik eşliğinde dans ederek eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"Bugün yaş almış büyüklerimizle çocuklarımızı bir araya getirdik"

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, iki farklı kuşağı iyilik çatısı altında bir araya getirdiklerini belirterek, "Bugün burada iki kuşak tek yürekte buluşuyor diyerekten, iyilikte buluşuyor diyerekten bir yaşlı bakım merkezimizde bizden hizmet alan çocuklarımızı bir araya getirdik. Bu kapsamda iyilik varsa biz de varız. İyilikte buluşalımın bir sonraki aşamasına geçmek için bugün yaş almış büyüklerimizle çocuklarımızı bir araya getirdik" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Nacar, çocuklar ile yaşlıların bir arada nitelikli zaman geçirmesini sağladıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Animatörler eşliğinde çocuklarımızla yaşlılarımız bir araya geldiler. Çeşitli etkinlikler, müzikte dans edip oynadılar. İki grubu, iki yaş almış büyüklerimizle çocuklarımızı bir araya getirdik. Burada kaliteli vakit geçirmelerini, yaşlılarımızla da beraber neler yaptığımızı anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızla da burada okul sonrası güzel, kaliteli bir vakit geçirmelerini sağladık. Bundan dolayı katılımcılara, çocuklarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyüklerimizle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk"

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahin, "Bugün merkezimizde çocuklarımızı ve kıymetli büyüklerimizi bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın enerjisiyle büyüklerimizin hayat tecrübelerinin buluşması bizler için çok anlamlı. Bu tür etkinliklerin kuşaklar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.