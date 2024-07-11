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Mersin'de Mezarlık Sorunu Yok

Mersin\'de Mezarlık Sorunu Yok

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son imar çalışmalarıyla Güneykent Mezarlığı'nda 50 dönüm yer açıldığını belirterek, Mersin ve ilçelerinde mezar yeriyle ilgili hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

11.07.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son imar çalışmalarıyla Güneykent Mezarlığı'nda 50 dönüm yer açıldığı bilgisini vererek, Mersin ve ilçelerinde mezar yeriyle ilgili hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

Seçer, İHA muhabirine kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kent merkezi ve ilçelerdeki mezar yeriyle ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Seçer, Mersin'de mezar yeri ile ilgili hiçbir sorun olmadığını vurguladı. Seçer, "En ufak nokta kadar bir sorunumuz yok. Tarsus'ta yeni mezarlığı hizmete açtık. Orada sorun vardı, açtık. Şimdi yine Tarsus'ta güney mezarlığımız dolmak üzere ama şu anda herhangi bir sorun yok, yine yerimiz var. Ona alternatif Mantaş Mahallesi'nde mezarlığımızı devreye koyduk" dedi.

Mersin merkezde ise son imar çalışmalarıyla Güneykent Mezarlığı'nda 50 dönüm yer açıldığı bilgisini veren Seçer, "Güneykent Mezarlığı 50 dönüm genişliyor. Çiftlikköy Mezarlığı devam ediyor, Davultepe hizmete girdi. Oranın tesislerini yaptık. Gasilhanesinden tutun da diğer hizmetleri verebileceğimiz tesisleri bitirdik. Bizim en ufak ne ilçelerimizde ne merkezimizde nokta kadar bir mezarlık sorunu yok" diye konuştu.

Mersin'de 4 bin mezarlık bulunduğunu da söyleyen Seçer, "150 nüfuslu bir köyde 8 mezarlık var. Biz de kayıtlı olan 2 bin civarında, bunun aktif olanı da bin civarında" ifadelerini kullandı.

"Sinekle mücadele bataklığı kökünden kurutmakla olur"

Sinekle mücadele konusunda gelen eleştirilere de cevap veren Seçer, sinekle mücadele çalışmalarının yeni başlamadığını, çünkü sinekle mücadelenin hiç durmadan yılın 12 ayı devam ettiği bilgisini verdi. Seçer, şöyle devam etti; "Belli dönemler larva mücadelesi yaparsınız. Bazı dönemlerde uçkun mücadelesi yaparsınız ama 12 ay bu mücadele devam eder. İkinci bir konu hem milyonlarımızı, hem zehri havaya sıkıyoruz, hem doğayı, çevreyi kirletiyoruz hem de kendimizi zehirliyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerine saygımız sonsuz. Elbette ki bunlar bizler için değerlidir, önemlidir. Ama acaba etrafımızı yeterli derecede temiz tutabiliyor muyuz? ya da caddelerimizde, sokaklarımızda kirli suların, su birikintilerinin hatta bu bölge tarım bölgesi, Toros dağlarının eteklerindeki binlerce sulama havuzlarının, çiftçilerimizin oluşturduğu sulama havuzlarının muazzam bir sivrisinek üreme merkezi olduğunu biliyor muyuz? Bütün bunları üst üste koyarsak, bir başına milyonlarımızı harcayıp havayı, toprağı, doğayı kirletmek sinekle mücadele değil. Sinekle mücadele bataklığı kökünden kurutmakla olur. Ben de vatandaşlarımdan bunu istiyorum. Doğaldır, onlar daha fazla ilaçlama istiyor ama bunlar bir program dahilinde yapılıyor. Çok fazla ilaçlama, zehri, kimyasalı havaya vermekle sinekle mücadele olmuyor. Mutlaka eleştiriler olabilir. Bu eleştiriler kesin bilgiye dayalıdır. Doğru bilgiye dayalıdır ama yanlış bilgilere de dayalı olabilir. Bu spekülatif de olabilir. Hatta provokatif de olabilir. Ben bu eleştirileri saygıyla karşılıyorum ama bu eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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