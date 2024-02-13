Mersin\'de Onkobüs Servisi Kanser Hastalarını Mutlu Ediyor

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin 2021 yılında hizmete sunduğu "Onkobüs Servisi" kanser tedavisi gören vatandaşları mutlu ediyor.
Akdeniz Belediyesi'nin başlattığı ücretsiz hizmet veren Onkobüs Servis Hizmeti, özellikle hastaneye ulaşım noktasında sorun yaşayan hastalar ve refakatçileri için kolaylık sağlıyor. Yaklaşık bir yıldır hizmetten yararlanan ve tedavisini başarıyla tamamlayan Hatice Özölçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı evinde ağırlayarak hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.
Özölçer ailesini ziyaret eden Gültak, "Onkobüs projesi Akdeniz'de ihtiyacı olan tüm kanser hastalarımıza verdiğimiz bir hizmet. Yaklaşık 4 yıldır hastayı evinden alıyor, hastaneye götürüyor, tedavisini olduktan sonra yeniden alıp evine bırakıyoruz" dedi.
Verdikleri hizmetin, özellikle kanser tedavisi gören vatandaşlar için büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Gültak, şöyle devam etti: "Çünkü dezavantajlı ailelerimiz, farklı sıkıntıları olan ailelerimiz var. Kanser hastasının hastaneye tek başına gitmesi mümkün değil. ya eşini, ya çocuğunu, ya komşusunu alıp gitmesi gerekiyor. Ayrıca bazı mahallerimizden hastanelere tek dolmuşla veya otobüsle gitme şansı yok. En az 2 araç değiştirilmesi gerekiyor. Bu projeyle vatandaşımız Akdeniz'in en ücra yerinde de olsa fark etmiyor. Bir telefon açtığında hemen ekiplerimiz vatandaşımızı alıp hastaneye ulaştırıyor. Böylelikle vatandaşlarımız mutlu oluyor, motive oluyor. Ayrıca sosyal etkinliklere de vatandaşlarımızı götürerek motivasyonlarını artırıyoruz. Bugün bizi evinde ağırlayan Hatice hanım ve kızına çok teşekkür ediyorum."
"Hizmetle işimiz kolaylaştı"
Hatice Özölçer de onkobüs hizmetinden faydalanmadığı günlerde, oğlunun araba bulup kendisini hastaneye getirmeye çalıştığını dile getirdi. Hastaneye çoğu kez belediye otobüsüyle gidip geldiğini ifade eden Özölçer, "Böyle bir servis olduğunu öğrenince hemen başvurdum. Kemoterapi ve ışın tedavilerine gidebilmek için bu hizmetin çok faydasını gördüm. Allah razı olsun. Yollardan çok çekiyordum. Özellikle tedaviden sonra perişan oluyordum. Bu hizmetle işimiz kolaylaştı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hatice Özölçer'in kızı Tuğba Avşar ise onkobüs hizmetinin kendilerini çok rahat ettirdiğini dile getirerek, "Çünkü kemoterapi alan hastaların o anki ruh halleri kötü oluyorlar ve halsiz kalıyorlar. Bu durumda olan insanların saatlerce otobüs beklemesi, kalabalıkta mücadele etmesi çok zorken, Akdeniz Belediyesi'nin bu hizmeti sunması bizi çok rahatlattı" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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