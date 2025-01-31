Mersin\'de Onkoloji Hastalarına Özel Taşıma Hizmeti

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ilçede yaşayan onkoloji hastalarına yönelik hizmetler aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmet kapsamında, hastalar evlerinden alınıp onkoloji tedavisi için hastaneye transferleri sağlanıyor ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra evlerine tekrar bırakılıyor. Bu hizmet, hastaların tedavi sürecinde ekstra zorluklar yaşamadan sağlıklarına kavuşmalarına önemli ölçüde katkı sunuyor.

Verilen bu hizmet çerçevesinde uzman ekipler, onkoloji servis aracı ile hastaları güvenli ve konforlu bir şekilde hastanelere ulaştırıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0324 336 65 83 numaralı telefon veya 0552 768 88 88 numaralı WhatsApp hattı üzerinden randevu alabiliyorlar.

"Her zaman yanlarında olacağız"

Onkoloji tedavisi gören vatandaşların sağlıklarına kavuşabilmeleri için ellerinden gelen tüm desteği sağlayarak yanlarında olduklarını belirten Başkan Vekili Zeyit Şener; "Verilen bu hizmetle onkoloji hastalarımız, özel servis aracımızla güvenli ve rahat bir şekilde tedavi olacakları hastaneye götürülüyor. Onkoloji servis hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, telefon veya WhatsApp hattı aracılığı ile kolayca randevu alabilirler" dedi. - MERSİN