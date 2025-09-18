Mersin'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi

Mersin\'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi
18.09.2025 11:06  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylere güvenli toplu ulaşım eğitimi vererek engelli rampası ve butonlarının kullanımını uygulamalı şekilde gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylere toplu taşımada güvenli ulaşım eğitimi vererek engelli rampası ve butonların kullanımını uygulamalı şekilde gösterdi, etkinlikler 68'liler Ormanı'ndaki yürüyüşle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, özel bireylerin toplu taşıma araçlarında daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için eğitim programı düzenledi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, erişilebilir ulaşımın önemi vurgulandı. Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, 'sen de hareketin bir parçası ol' sloganıyla 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanında sabah yürüyüşü gerçekleştirildi. Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitimin teorik bölümünde ise özel bireylere ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bilgiler aktarılırken, eğitimin uygulamalı kısmında Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüste bulunan engelli rampasının kullanımı gösterildi. Eğitimde, toplu taşıma araçlarında yer alan engelli butonları da tanıtılarak, işlevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Özel bireylerin ulaşımdaki hakları ve erişilebilirliğin önemi anlatıldı

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan Levent Akar, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, özel bireylerimize yönelik, araçlarımıza nasıl erişilebildiğini hem teorik hem de pratik olarak anlattık. Araçlara nasıl binmeleri ve şoför arkadaşlarımızın nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi" dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Onur Örbük, "Etkinliğimizde, özel bireylerin ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bir takım deneyimler aktardık. Etkinliğimiz karşılıklı diyalog şeklinde geçti. Hizmetlerimizi anlattık. Özel bireylerimiz de yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti" diye konuştu.

Özel bireyler, verilen eğitimden memnun kaldı

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Murat Çatı, eğitimin çok verimli geçtiğini anlatarak, "Bize haklarımızı hatırlattılar. Otobüslerle ilgili bilgi verilerek, erişilebilirliğin öneminden bahsedildi. Erişilebilirlik sadece otobüse özgü bir durum değil. Park, bahçe, apartman ve halka açık alanlarda da geçerli. Ayrıca otobüsün, engelli bir bireye uygun hale getirilebildiğini uygulamalı olarak gördük. Otobüste bulunan rampanın, otobüsün eğimine göre şekil aldığını izledik" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mersin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:53:08. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.