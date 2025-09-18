Mersin\'de Özel Bireylere Ulaşım Eğitimi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylere toplu taşımada güvenli ulaşım eğitimi vererek engelli rampası ve butonların kullanımını uygulamalı şekilde gösterdi, etkinlikler 68'liler Ormanı'ndaki yürüyüşle devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, özel bireylerin toplu taşıma araçlarında daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için eğitim programı düzenledi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, erişilebilir ulaşımın önemi vurgulandı. Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, 'sen de hareketin bir parçası ol' sloganıyla 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanında sabah yürüyüşü gerçekleştirildi. Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitimin teorik bölümünde ise özel bireylere ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bilgiler aktarılırken, eğitimin uygulamalı kısmında Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüste bulunan engelli rampasının kullanımı gösterildi. Eğitimde, toplu taşıma araçlarında yer alan engelli butonları da tanıtılarak, işlevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Özel bireylerin ulaşımdaki hakları ve erişilebilirliğin önemi anlatıldı

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan Levent Akar, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, özel bireylerimize yönelik, araçlarımıza nasıl erişilebildiğini hem teorik hem de pratik olarak anlattık. Araçlara nasıl binmeleri ve şoför arkadaşlarımızın nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi" dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Onur Örbük, "Etkinliğimizde, özel bireylerin ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bir takım deneyimler aktardık. Etkinliğimiz karşılıklı diyalog şeklinde geçti. Hizmetlerimizi anlattık. Özel bireylerimiz de yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti" diye konuştu.

Özel bireyler, verilen eğitimden memnun kaldı

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Murat Çatı, eğitimin çok verimli geçtiğini anlatarak, "Bize haklarımızı hatırlattılar. Otobüslerle ilgili bilgi verilerek, erişilebilirliğin öneminden bahsedildi. Erişilebilirlik sadece otobüse özgü bir durum değil. Park, bahçe, apartman ve halka açık alanlarda da geçerli. Ayrıca otobüsün, engelli bir bireye uygun hale getirilebildiğini uygulamalı olarak gördük. Otobüste bulunan rampanın, otobüsün eğimine göre şekil aldığını izledik" dedi. - MERSİN