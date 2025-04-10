Mersin\'de Polis Teşkilatı\'nın 180. Yılı Kutlandı

Mersin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve beraberindeki jandarma personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolasıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

Ziyarette Tuğgeneral Atasoy, Mersin'in huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayarak, başarı ve kolaylıklar diledi. - MERSİN