Mersin'de Protokol İftar Sofrasına Katıldı - Son Dakika
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Mersin'de Protokol İftar Sofrasına Katıldı

Mersin\'de Protokol İftar Sofrasına Katıldı

Mersin Valisi Atilla Toros ve diğer yetkililer, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Etkinlikte Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu vurgulandı.

03.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:09
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Mersin Valisi Atilla Toros, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına katılarak vatandaşlarla iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan etkinlikte, yüzlerce vatandaş bir araya gelerek aynı sofranın bereketini paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, iftar öncesinde mahalle sakinleriyle kucaklaşıp sohbet ederek Ramazan ayının huzurunu birlikte yaşadılar.

Mesudiye Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, protokol üyeleriyle sohbet etme ve taleplerini iletme fırsatı buldu. Mahalle sakinleri, bu güzel iftar programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladılar.

Dualar eşliğinde açılan oruçların ardından, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi temennileriyle program sona erdi.

Teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet ettiler

Mersin Valisi Atilla Toros, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mesudiye Mahallesi'nde kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptıktan sonra, Üçocak Mahallesinde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde teravih namazı kıldılar, namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet ettiler. Akdeniz Belediyesi, teravih namazından çıkan vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Protokol İftar Sofrasına Katıldı - Son Dakika

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