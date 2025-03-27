Mersin'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı'da İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı'da İftar Programı Düzenlendi

Mersin\'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı\'da İftar Programı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ruhunu Bozyazı ilçesinde bir iftar programıyla yaşattı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

27.03.2025 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının coşkusunu ve paylaşma ruhunu kentin her noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bozyazı ilçesinde de iftar programı düzenledi.

İftar programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Anamur-Bozyazı- Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan ile vatandaşlar ve belediye bürokratları katıldı. Büyükşehir Belediyesinin uzman gıda mühendisleri eşliğinde titizlikle hazırlanan yemekler, iftar saatinde sıcak ve hijyenik bir şekilde misafirlere ikram edildi. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin paylaşmayı hatırlatan organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getiren Bozyazı halkı, bir araya getiren etkinliklerin Ramazan ruhuna yakıştığını ve moral bulduklarını belirtti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu organizasyon, Bozyazı'da gönülleri ısıtırken, vatandaşlar arasında dayanışma ve kaynaşmayı da artırdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bozyazı, mersin, Eğitim, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı'da İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
İçişleri Bakanlığı duyurdu Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
13:51 İçişleri Bakanlığı duyurdu Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:44:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı'da İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement