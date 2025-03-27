Mersin\'de Ramazan Coşkusu: Bozyazı\'da İftar Programı Düzenlendi

Ramazan ayının coşkusunu ve paylaşma ruhunu kentin her noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bozyazı ilçesinde de iftar programı düzenledi.

İftar programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Anamur-Bozyazı- Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan ile vatandaşlar ve belediye bürokratları katıldı. Büyükşehir Belediyesinin uzman gıda mühendisleri eşliğinde titizlikle hazırlanan yemekler, iftar saatinde sıcak ve hijyenik bir şekilde misafirlere ikram edildi. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin paylaşmayı hatırlatan organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getiren Bozyazı halkı, bir araya getiren etkinliklerin Ramazan ruhuna yakıştığını ve moral bulduklarını belirtti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu organizasyon, Bozyazı'da gönülleri ısıtırken, vatandaşlar arasında dayanışma ve kaynaşmayı da artırdı. - MERSİN