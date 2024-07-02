Mersin'de Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendiriyor

Temmuz ayının girmesiyle sıcakların daha da arttığı Mersin'de vatandaşlar farklı seçeneklere yönelerek serinlemeye çalışıyor. Plajlar, parklar ve deniz, sıcaktan kaçanların tercih ettiği noktalar haline geldi. Sıcaklıkların etkisi sokaktaki hayvanları da etkilerken, bir köpeğin serin bulduğu ATM'nin önünde uyuması dikkat çekti. İşlettiği mobilya dükkanını kapatan bir vatandaş ise personeliyle birlikte denize gelerek serinlemeye çalıştıklarını belirtti.

02.07.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayının girmesiyle sıcakların daha da arttığı Mersin'de vatandaşlar serinlemek için farklı seçeneklere yöneliyor.

Mersin'de yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, kentin sahilindeki plajlar sıcaktan kaçanların vazgeçilmez noktaları haline geldi. Kimileri Atatürk Parkı'nda kimileri de kent meydanındaki parklarda gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor. Kimi vatandaşlar ise Pozcu sahilindeki plajda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıklar sadece insanları değil, sokaktaki hayvanları da etkiliyor. Kent merkezinde bir köpeğin serin bulduğu ATM'nin önünde uyuması dikkat çekti. Vatandaşlar ise ATM'nin bulunduğu gölgelik alanda uyuyan köpeği rahatsız etmeden bankacılık işlemlerini yapmaya çalıştı.

Mobilya dükkanı işlettiğini ve sıcaktan bunaldıkları için dükkanı kapatıp personeliyle denize serinlemeye geldiklerini belirten Mehmet Yavuz, "Hava çok sıcak, 40 derecenin üzerinde. Dükkanı kapattık, serinlemek için denize yüzmeye geldik. Bildiğiniz gibi hava bunaltıcı, artı nem, artı sıcaklık vallahi yoruyor bizi. Eş dostla, yeğenlerimizle ve personel ile yüzmeye geldik. Sıcaktan dolayı maalesef çalışamıyoruz" şeklinde konuştu.

Batman'dan geldiğini ifade eden Enes Bakır da, "Batman'da hava çok sıcak, hemen hemen 50 derecenin üzerine çıktı. Biz de tatil için Mersin'e geldik, yaklaşık bir haftadır Mersin'deyiz. Denizin serinliği çok güzel" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, ATM, Hayvanlar, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:03 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu’nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek
11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
12:22 Olaylar sonrası CHP’den iktidara 10 maddelik “Suriye“ çağrısı Olaylar sonrası CHP'den iktidara 10 maddelik "Suriye" çağrısı
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement