Mersin\'de Şiddetsiz Toplum İçin Panel Düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını belirterek, şiddetsiz bir toplum için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toros Üniversitesi ve Mersin Barosu iş birliğinde, 'Şiddetin Önlenmesi ve Aile İçi İletişim' konulu panel düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, aile içi iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin, bireylerin ruhsal sağlığı üzerindeki olumlu etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı - Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünsal Yetkin, Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyoloğu Tülay Yılmaz, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Gülce Dida Çavdar ve Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polis Memuru Arif Bilir tarafından yapılan sunumlarda, şiddetin nedenleri, türleri, toplumsal etkileri ve önlenmesine yönelik stratejiler aktarıldı. Yapılan konuşmalarda, aile yapısının korunması, şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Şiddetsiz bir toplum için hep birlikte mücadele etmeliyiz"

Panelde konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını belirterek, "Aile, toplumun temel taşıdır. Sağlıklı bireyler, sağlıklı ailelerde yetişir. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak, özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere her bireyin huzurlu, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşaması için çalışmalar yürütüyoruz. Şiddetle mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin ya da sosyal hizmet uzmanlarının değil, tüm toplumun ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Bu paneli de bu bilinçle düzenledik" dedi.

Uzmanlardan çarpıcı tespitler ve öneriler

Panele katılan uzmanlar, aile içi şiddetin yalnızca fiziksel boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi farklı boyutlarının da bulunduğunu belirttiler. Özellikle çocukların şiddet ortamında büyümesinin, onların gelecekteki yaşamlarını derinden etkilediğine dikkat çekildi.

Ayrıca, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurmanın, anlaşmazlıkların şiddete dönüşmeden çözülmesini sağladığına işaret edildi. Etkili iletişim yöntemleri, empati kurmanın önemi, öfke kontrolü ve çatışma yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplumsal farkındalık çağrısı

Panelin sonunda, şiddetin sadece mağdurların değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğu vurgulanarak, tüm bireylerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve farkındalık geliştirmeleri gerektiği çağrısında bulunuldu. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve uzmanlara yöneltilen sorularla etkinlik interaktif bir şekilde son buldu. - MERSİN