Mersin'de Şifa Kaynağı Dikenli İncir Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Mersin'de Şifa Kaynağı Dikenli İncir Satışa Sunuldu

Mersin\'de Şifa Kaynağı Dikenli İncir Satışa Sunuldu

Mersin'de doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir seyyar tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında 'şifa kaynağı' olarak bilinen dikenli incirin tanesi 10 liradan satılıyor.

05.08.2024 09:29
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Mersin'de doğada kendiliğinden yetişen dikenli incir seyyar tezgahlarda yerini aldı. Halk arasında 'şifa kaynağı' olarak bilinen dikenli incirin tanesi 10 liradan satılıyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen, kaktüs türü yabani bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir, ilgi görüyor. Vücut direncini artırarak sindirim sistemine iyi geldiğine inanılan ve yetiştiği bölgeye göre 'Hint inciri' veya 'Frenk inciri' gibi farklı isimlerle anılan dikenli incir, tanesi 10 TL'den satılıyor.

Sezonun başlamasıyla kent merkezindeki seyyar tezgahlarda buz kalıpları veya soğuk su içinde soğutulduktan sonra üzerindeki dikenli kabuk temizlenerek satışa sunulan dikenli incir, halk arasında 'şifa kaynağı' olarak biliniyor.

"Sıcakta iyi geliyor, biraz serinletiyor"

Dikenli incire talebin yoğun olduğunu, buna bağlı olarak da ürün yetiştirmekte sıkıntı çektiklerini belirten seyyar satıcı Doğan Güneş, "Yoğun bir talep var, ortalama günlük 500-1000 adet satışımız oluyor. Getirdiğimiz incirleri günübirlik bitiriyoruz. Kalp sağlığını korur, kemik ve dişleri güçlendirir, bağırsakları çalıştırır, kansere ve akciğere çok faydalıdır" dedi. Dikenli incir hasadının temmuz ayının ilk haftasından itibaren başladığını belirten Doğan, "Bu sezon çok yoğun bir talep var. Bazen bir müşterimiz günlük 50-100 adet satın alıyor" diye konuştu.

Havaların sıcak olmasından dolayı vatandaşların dikenli incire ilgi gösterdiğini ifade eden seyyar satıcı Vedat Öndeş de, "Dikenli incir sıcaklıktan dolayı Mersin'de yoğun gidiyor. Tadı ve vitamin olarak çok faydalı bir meyve, mide akışını kendine getiren bir meyve" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava nedeniyle sık sık dikenli incir yediğini dile getiren Toprak Kuzu ise, "Sıcak havaya dayanamıyorum. Bu nedenle dikenli incir yiyorum. Tüm vitaminler var bu meyvede. Sıcakta iyi geliyor, biraz serinletiyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Şifa Kaynağı Dikenli İncir Satışa Sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Şifa Kaynağı Dikenli İncir Satışa Sunuldu - Son Dakika
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