Mersin'de Tamir Talepleri Patladı - Son Dakika
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Mersin'de Tamir Talepleri Patladı

Mersin\'de Tamir Talepleri Patladı

Okulların açılmasıyla Mersin'de ayakkabı ve çanta tamirine talep arttı, tamirciler yoğun çalışıyor.

19.09.2024 09:22
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Mersin'de okulların açılmasıyla birlikte ayakkabı ve çanta tamirine talep arttı.

Mersin'de ayakkabı tamircilerinde okulların açılmasıyla yoğunluk yaşanmaya başladı. Tamir ettirmenin yenisini almaktan daha ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar hem kendilerinin hem de çocuklarının ayakkabı, çanta ve kemerlerini tamir ettiriyor. Erdemli'de ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Tuna, cüzi miktara yaptıkları tamirden özellikle öğrencilerin memnun olduğunu söyledi.

160 bin nüfuslu Erdemli ilçesinde 4 tamirci kaldığını belirten Tuna, "Bu 4 tamirci Erdemli'ye yeterli gelmiyor. Yeni neslin bu işlere talebi olmuyor, dışarıdan göç de geldi. Biz cevap vermeye zorlanmaya başladık. Son günlerde gerekirse yatsı namazına kadar çalışıyoruz" dedi.

Tamir ücretini oldukça cüzi tuttuklarını ifade eden Tuna, "Tamirler yeniye göre uygun. 10 lira ile 50 lira arasında bir tamir yapıyoruz. Fermuarları, sökükleri, kenarlara yama yaparaktan eski çantayı yeni hale getirip öğrencilerin kullanmasına vesile kılıyoruz. Spor ayakkabılarında da aynı. Bugün bin lira, bin 500 lira bir spor ayakkabısı. İçi astarı deforme olmuştur, kenarı açılmıştır, biz bunları yapıştırarak, dikerek ve boyayaraktan 50 lira, 70 lira, 30 lira gibi cüzi bir miktarda tamir ederek yapıyoruz. Öğrencilerde memnun kalıyor. Bu sene daha çok bir talep var. Çünkü yenileri çok pahalı" diye konuştu.

Tamirin yeni almaktan daha cazip geldiğini anlatan Tuna, "Bu sektörde bizlerde yoğunluk yaşamaya başladık. Tamir daha uygun geliyor, yeni almaktansa. Bunda bizlere de iş düşüyor. Bizlerde insanlara yardımcı oluyoruz. İsraftır, ufak bir yeri açıldı diye atılmaktansa yapıştırıp dikilmesi boyanması daha uygun geliyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, mersin, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Tamir Talepleri Patladı - Son Dakika

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