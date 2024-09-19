Mersin\'de Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi Tamamlanıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 olan merkezin aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Bölgenin spor yapma ihtiyacını karşılayıp, çocuklar ve yetişkinler için güvenlikli bir alan oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesindeki Yusuf Kılıç Mahallesi'nde temeli 20 Mart'ta atılan Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Arsa alanı 4 bin 789 metrekare olan merkezin yapı alanı 1600 metrekareden oluşuyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75'e ulaşan merkezin aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor.

"Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik aktiviteler gerçekleştirilebilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çocuk gelişim merkezi, havuz, survivor parkuru, kafe ile yetişkinler için spor ve yürüme alanları da yer alacak merkezdeki çalışmaları inceledi. Seçer, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, bölgede bir spor park ve çocuk gelişim merkezi eksikliğinin var olduğunu belirterek, hepsine birden cevap verebilecek bir merkezi hayata geçirdiklerini kaydetti. Seçer, "Burası yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alan ve Rıfat Uslu Caddesi'nin kıyısına denk geliyor. Burada yaklaşık 150 çocuğumuz okul öncesi eğitim alabilecek. Diğer tarafta da spor park dediğimiz bölgede de yarı olimpik açık havuz var, yanında da bir çocuk havuzu var. Yine çocuklar için bir survivor parkı var. Yetişkinler için de spor ve yürüme alanları ile spor aletlerinin olduğu bir birim var. Burada hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik aktiviteler gerçekleştirilebilecek" dedi.

"9 ayda bitireceğimizi söylemiştik"

Toroslar bölgesinde ihtiyaç duyulan ve vatandaşların talebi olan her alanda Toroslar Belediyesi ile birbirlerine yardımcı olup, bu talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Seçer, "Bu durum devam edecek. Çok daha güzel projelere beraber imza atacağımızı umut ediyorum. Toroslara, çocuklara, kadınlara; herkese hayırlı olsun. Temelini geçen mart ayında atmıştık ve 9 ayda bitireceğimizi söylemiştik. Tesisimiz, aralık ayı gibi faal duruma gelecek. Yaz sezonuyla beraber de havuzumuz hazır bir şekilde faaliyetine başlayacak" diye konuştu. - MERSİN