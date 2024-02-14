Mersin'de Üretici Kadın Stantları 'Sevgililer Günü'ne Özel Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Üretici Kadın Stantları 'Sevgililer Günü'ne Özel Kuruldu

Mersin\'de Üretici Kadın Stantları \'Sevgililer Günü\'ne Özel Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 14 Şubat Sevgililer Günü temasıyla 310 üretici kadının ürünleri sergilendi.

14.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları, bu kez de 'Sevgililer Günü'ne özel kuruldu.

Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulan 120 stantta el emeği ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. '14 Şubat Sevgililer Günü' temasıyla kurulan stantlarda 310 üretici yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kurulan stantlardan kimisinde ilmek ilmek işlenmiş örgüler, oyuncaklar, çantalar, seramik ürünler, özenle boyanmış süs eşyaları, örgü modelleri, takılar yer alırken, kimisinde de ev yapımı tereyağı, peynir, zeytin, turşu, kurutulmuş meyve ve sebze ile yöresel yiyecekler yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Burcu Sert, genellikle 'Sevgililer Günü' konseptine uygun hediyelerin olduğu alanda, üreten kadınların tüketiciyle buluştuğunu belirtti. Üretici kadınların konsept üretimlerine devam edeceğini ifade eden Sert, 8 Mart için özel bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Evde doğal mum üretimi yapan Nazire Nur Arslantaş, etkinliğe ilk kez katıldığı belirterek, "Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Burada ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması şahane. Kadınlar ve el yapımı ürünler her zaman desteklenmeli" dedi.

Seramik hediye eşyaları üreten Gülçin Uysal da aile bütçesine katkı sunmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gülnarlı üretici Şerife Ünlü ise yöresel ürünlerin satışından elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yerel Haberler, Kadın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Üretici Kadın Stantları 'Sevgililer Günü'ne Özel Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 17:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Üretici Kadın Stantları 'Sevgililer Günü'ne Özel Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement