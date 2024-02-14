Mersin\'de Üretici Kadın Stantları \'Sevgililer Günü\'ne Özel Kuruldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları, bu kez de 'Sevgililer Günü'ne özel kuruldu.

Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulan 120 stantta el emeği ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. '14 Şubat Sevgililer Günü' temasıyla kurulan stantlarda 310 üretici yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kurulan stantlardan kimisinde ilmek ilmek işlenmiş örgüler, oyuncaklar, çantalar, seramik ürünler, özenle boyanmış süs eşyaları, örgü modelleri, takılar yer alırken, kimisinde de ev yapımı tereyağı, peynir, zeytin, turşu, kurutulmuş meyve ve sebze ile yöresel yiyecekler yer aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde Proje Koordinatörü olarak görev yapan Burcu Sert, genellikle 'Sevgililer Günü' konseptine uygun hediyelerin olduğu alanda, üreten kadınların tüketiciyle buluştuğunu belirtti. Üretici kadınların konsept üretimlerine devam edeceğini ifade eden Sert, 8 Mart için özel bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Evde doğal mum üretimi yapan Nazire Nur Arslantaş, etkinliğe ilk kez katıldığı belirterek, "Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Burada ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması şahane. Kadınlar ve el yapımı ürünler her zaman desteklenmeli" dedi.

Seramik hediye eşyaları üreten Gülçin Uysal da aile bütçesine katkı sunmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gülnarlı üretici Şerife Ünlü ise yöresel ürünlerin satışından elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu dile getirdi. - MERSİN