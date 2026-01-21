Mersin'in Toroslar İlçesinde 10 Yıldır Çürümeye Terk Edilen Bungalov Evler İçin Mahalleliden Çağrı: Turizme Kazandırılmasını İstiyoruz

(MERSİN) - Mersin'in Toroslar ilçesinin Kızılbağ Köyü'nde belediye tarafından 10 yıl önce yaptırılan bungalov evler, aradan geçen süreye rağmen bir türlü turizme kazandırılamadı. Yıllardır boş kalan yapılar zamanla harabeye dönerken, içlerindeki eşyaların çalındığı ve tesislerin adeta yağmalandığı iddia edildi. Köy sakinleri, yetkililerden kamu kaynaklarıyla yapılan ancak uzun süredir kaderine terk edilen tesisin turizme kazandırılmasını istedi.

Vatandaşlar, tesislerin açılması halinde hem turizme hem de köy ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Esnafın canlanacağını, gelen ziyaretçilerle birlikte köyün hareketleneceğini belirten köylüler, belediyeye de maddi katkı sunacak bu yapıların işletmeye verilmesini istedi.

Toroslar Belediye Başkanlığı görevine 2024 yılında seçilen CHP'li Abdurrahman Yıldız, yıllarca kaderine terk edilen tesisi yeniden düzenlemek ve işletmesini kiraya vermek üzere harekete geçti. Ancak Toroslar Belediye Meclisi'nin AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oyuyla tesis kiraya verilemedi.

İnşa edilen 24 bungalovun atıl kalması yöre sakinlerinin tepkisini çekti.

"Belediye sahip çıkacak, devlet sahip çıkacak, atıl halde kalmayacak"

Bölgede yaşayan bir vatandaş tepkisini, "Evleri geçen yıl gördüm, utandım. Ayıp denen bir şey var. Bu milli servet. Belediye sahip çıkacak, devlet sahip çıkacak, atıl halde kalmayacak. Buraların işletmeye verilmesi lazım. Para harcıyorlar, o zaman yapılmayacaksa neden yapıldı? Devlette devamlılık esastır. Bir önceki yaptıysa, gelen de devam ettirecek" dedi.

Bir başka köylü ise, "Bungalov evlerinin açılmasını istiyoruz. Turistik olarak, gelişim olarak o kadar masraf edilmiş. Güzel bir şey olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Başka bir yurttaş da, "Boş duracağına açılsın, yazık. Parçalıyıp götürdüler. Ne dolap ne mutfak dolabı ne taş ne kapı ne pencere koydular" dedi.

"Harabe şekilde bekliyor"

Bölgede yaşayan bir vatandaş ise, "Burası yapılalı 10 yıl oldu. 10 yıldır boş. Harabe bir şekilde bekliyor. Mahallemize bir katkı olsun, gelen giden olsun, herkes faydalansın. Yapılırsa çok iyi olur. Faaliyete geçerse çok memnun oluruz. İçerisinde bir gün kalınmadı" diye konuştu.

"Bir an önce belediyemizin el atmasını istiyoruz"

Bir başka köylü ise tesisin hayata geçirilmesinin bölgeye faydalarının olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllar önce yapıldı ama kaderine terk edildi. Yapılsa, düzeltilse turizme, köy halkına, dışarıdan gelen vatandaşlara faydası olur. Belediyeye de katkısı olur. Ama yıllardır bomboş duruyor. Çürümüş, kaderine terk edilmiş, camları kırık, su tesisatları bozulmuş. Hiç oturan olmadı. Önceleri yapıldı, içine bir kat malzemeler falan konuldu ama kaderine terk edildiği için onlar da çalındı. Hurdacılar geldi, aldı, götürdü. Camlar, kapılar kırıldı. Konaklamaya hazırdı. Çok güzel bir tesisti. Bir an önce belediyemizin el atmasını istiyoruz. Tekrar faaliyete geçirip köyümüze, halkımıza, Toros'a, belediyemize katkı sağlamasını istiyoruz."