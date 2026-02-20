Mersin'de Seralarını Fırtına Vuran Üretici Destek Bekliyor - Son Dakika
Mersin'de Seralarını Fırtına Vuran Üretici Destek Bekliyor

20.02.2026 17:50  Güncelleme: 23:46
Mersin'in Akdeniz ilçesinde fırtına ve sel nedeniyle örtüaltı üreticileri büyük zararlar gördü. Çiftçiler, devlet desteği bekliyor ve TARSİM sigorta sisteminin eksikliklerine dikkat çekiliyor.

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde fırtına ve selden zarar gören örtüaltı üreticileri, seralarda ve ürünlerde meydana gelen zararın karşılanması için devletten destek bekliyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da TARSİM sigorta sistemindeki eksiklere dikkat çekti ve çiftçinin tüm zararının karşılanması çağrısında bulundu. Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, "Devlet babanın şefkatli elini sırtımızda hissetmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük örtüaltı üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Akdeniz ilçesinde çiftçiyi fırtına vurdu. Bölgede çok sayıda sera uçtu, aşırı yağışın altında kalan başta biber olmak üzere tonlarca sebze heba oldu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut'tan oluşan heyet Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesinde zarar gören alanları ziyaret etti.

CHP heyetine hasarla ilgili bilgi veren Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, "2025 yılından başlayarak, halen bugüne kadar yaşamış olduğumuz, üreticimizin, çiftçimizin yaşadığı doğal afetler devam etmektedir. 2025 yılı doğal afetler yılı olarak tarihe geçmiştir. Ne deriz; devlet baba. Devlet babayı, çiftçimiz tam da bugünlerde,  devlet babanın şefkatli elini sırtımızda hissetmek istiyoruz" dedi. Yörede çiftçilik yapan genç bir üretici de hem tesis hem ürün hasarlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek devletten destek beklediklerini söyledi.

"TARSİM'in zararı bir an evvel karşılamasını beklemekteler"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da sahada yaptığı incelemenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kış, "Yerinde gördüğümüz kadarıyla, örtü altında üretim yapan çiftçilerimiz büyük oranda zarar görmüş durumda.  Hem seraların yıkılması hem ürünlerin zarar görmesiyle birlikte üreticilerimizin büyük beklentileri var. Özellikle TARSİM sigortalı olan yerlerde TARSİM'in zararı bir an evvel karşılamasını beklemekteler. Ancak ülkemizde TARSİM'in ne kadar sağlıksız bir sigorta sistemi olduğunu da daha önce yaşadığımız ziraai don olayında görmüş olduk" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan don felaketinden sonra TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun TARSİM sistemiyle ilgili eksiklere dikkat çektiğini hatırlatan Gülcan Kış, "Bugün olmuş hala TARSİM ile ilgili bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. Burada yapılacak zarar tespitinin ardından devletimizin üreticilerimizin zararını bir an önce karşılaması gerekmekte. Çünkü üreticilerimiz bu sezondan sonra yeni üretime geçebilmek için o ödenecek paralarla tohum alacaklar, fide alacaklar, seralarını tamir edecekler" ifadelerini kullandı

Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in zirai don felaketinden sonra çiftçilere fide, gübre, ilaç desteği verdiğini belirterek "Görüyoruz ki devletin, iktidarın destek vermediiği, açık bıraktığı tüm noktalarda CHP'li belediyeler olarak destek sunmaya devam ediyoruz. Mersin'de bunlar yapılabiliyorken bakanlığın bu konuda yetersiz kalması üreticilerimizi zor durumda bırakmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

