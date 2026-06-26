Mersin\'den sürdürülebilir gıda için uluslararası iş birliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg NEXT MED Programı kapsamında desteklenen FoodGaP (Yerel Düzeyde Gıda Yönetişimi ve Politikaları) Projesi çerçevesinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen uluslararası çalışma toplantısına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; sürdürülebilir gıda sistemleri, yerel gıda yönetişimi, paydaş katılımı ve Akdeniz kentleri arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Roma Metropoliten Alan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, CIHEAM Bari, Avrupa Kamu Hukuku Organizasyonu (EPLO), ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı), Barselona Metropoliten Bölgesi, Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) temsilcileri ile Akdeniz bölgesinden çok sayıda belediye ve proje ortağı katıldı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, sürdürülebilir gıda politikalarının geliştirilmesi, yönetişim modellerinin güçlendirilmesi ve şehirler arasında bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Program çerçevesinde kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülürken, Roma Büyükşehir Belediyesinin yerel gıda sistemi uygulamaları da yerinde incelendi. Yerel üretim, tedarik zincirleri, iklim değişikliğine uyum ve katılımcı yönetişim modelleri üzerine paydaş toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda proje ortakları, Akdeniz genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda politikalarının geliştirilmesine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ortakları arasında yer aldığı FoodGaP Projesi ile yerel yönetimlerin sürdürülebilir gıda politikaları geliştirme kapasitesinin artırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve Akdeniz şehirleri arasındaki bilgi alışverişinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla hem kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hem de uluslararası iyi uygulama örneklerini Mersin'e kazandırmayı amaçladığı bildirildi. - MERSİN