Mersin'den Üreticilere Sulama Tankeri Desteği - Son Dakika
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Mersin'den Üreticilere Sulama Tankeri Desteği

Mersin\'den Üreticilere Sulama Tankeri Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sulama Tankeri Desteği Projesi' ile Silifke'de 130 üreticiye yüzde 50 katkı payı ile sulama tankerleri sağladı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2025 yılında tarıma ayırdıkları bütçeyi 215 milyon TL'ye çıkaracaklarını açıkladı.

11.12.2024 09:36  Güncelleme: 09:38
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Sulama Tankeri Desteği Projesi' kapsamında Silifke ilçesinde 130 üreticiye yüzde 50 katkı payı ile 3 ton su kapasitesine sahip sulama tankeri desteği sağlandı. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "2025 yılında tarıma ayırdığımız bütçe 215 milyon TL" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sulama Tankeri Desteği Projesi kapsamında üreticilere yönelik destekler sürüyor. Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, yetiştiricilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kuraklık gibi doğal afetlerin etkilerinin azaltılması amaçlanan proje sayesinde, konar-göçer Yörüklerin sulama ihtiyaçlarının daha etkin ve verimli şekilde karşılanması, suyu daha tasarruflu kullanmalarının sağlanması ve hayvan yetiştiriciliğinin desteklemesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, destek kapsamında 130 yetiştiriciye yüzde 50 katkı payı ile 3 ton su kapasitesine sahip sulama tankerlerini teslim etti.

"Projelere ayırdığımız payı 2025 yılında 1 milyar 494 milyon TL'ye çıkardık"

Başkan Seçer, Atayurt Hali'nde düzenlenen törende dağıtımı yapılan su tankerlerinin üretici için son derece önemli bir ekipman olduğunu belirtti. Tarımı önemsediklerini ifade eden Seçer, "Tarıma, 2024 yılında 119 milyon TL destek bütçesi ayırmıştık, 2025 yılı için yüzde 80 artışla bunu 215 milyon TL'ye çıkardık. 2025 yılında tarıma ayırdığımız bütçe 215 milyon TL. İnsana dair tüm sosyal politikalarda, devletin yanında olacağı, sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayışının olduğu tüm projelere ayırdığımız pay 2024 yılı içerisinde yaklaşık olarak 830 milyon liraydı. 2025 yılında bunu da yüzde 75 artırdık ve 1 milyar 494 milyon TL'ye çıkardık" diye konuştu.

"En büyük hakem halktır"

Belediye bütçesinden harcanan her kuruşun değerinin bilindiğini ve Mersin halkına bu bilinçle hizmetler sunulduğunu anlatan Seçer, "Biz her kuruşu, değerini bilerek harcıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının bize teslim edildiğinin farkındayız. Onun için Mersin halkının büyük bir bölümünün teveccühü ile göreve devam ediyoruz. En büyük hakem, halktır. Halkıma güveniyorum. Belediyecilik, Belediye Başkanlığı, halkın gönlüne girmek, onun sevgisini ve güvenini kazanmak, kendini iyi hissetmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu. Muhtarlar, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanının uyum içerisinde çalışmasının önemini vurgulayan Seçer, uyum içerisinde ve iş birliği halinde yaptıkları çalışmaları 13 ilçede de aynı anlayışla sürdüreceklerini kaydetti.

Törende, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve Sulama Tankeri Desteği Projesi'nden faydalanan yetiştiricilerden Cennet Süslü de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından yetiştiricilere sulama tankerleri teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'den Üreticilere Sulama Tankeri Desteği - Son Dakika

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