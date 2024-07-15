Mersin Erdemli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

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Mersin Erdemli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Erdemli ilçesinde Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Her şeyden vazgeçeriz, vatanımızdan ezanımızdan, bayrağımızdan mukaddesatımızdan asla vazgeçmeyiz" dedi.

Başkan Kara konuşmasının devamında, "15 Temmuz elbette, bizim için çok büyük çok derin anlamlar içeriyor . Söz konusu vatan olduğunda candan,yardan anadan, nasıl geçilebileceğinin bir ispatı. Her şeyden vazgeçeriz, vatanımızdan ezanımızdan,bayrağımızdan mukaddesatımızdan asla vazgeçmeyiz. İman ve iradeleriyle darbe girişimine karşı koyan, destanlar yazan terörle mücadele ederken şehadet şerbetini içen aziz, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın tek tek ellerinden öpüyorum. O karanlık gecede, hiçbir endişeye mahal vermeden, silahlara, kurşunlara, tanklara göğsünü siper eden, zulme meydan okurken yaralanıp Gazilik şerefine kavuşan tüm gazilerimize Allah'tan, sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. 15 Temmuz siyaset üstü, kardeşçe tüm farklılarımızı bir kenara bırakıp 'vatan için birlik' diyeceğimiz tarihi bir duruşu göstereceğimiz günün adıdır" ifadelerini kullandı.

Çeşitli etkinliklerle süren programa katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını da kurulan ekranlardan canlı olarak dinledi. - MERSİN