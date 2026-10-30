Mersin Erdemli'de bahçede Mehmet dede 2 yavru kediyi kurtardı, biri telef oldu - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de bahçede Mehmet dede 2 yavru kediyi kurtardı, biri telef oldu

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Mersin Erdemli\'de bahçede Mehmet dede 2 yavru kediyi kurtardı, biri telef oldu
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Mersin Erdemli\'de bahçede Mehmet dede 2 yavru kediyi kurtardı, biri telef oldu
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Erdemli'de şiddetli yağışın doldurduğu bahçede mahsur kalan yavru kedilerden biri telef oldu. 70 yaşlarındaki Mehmet dede, dizine kadar suya girip ölmek üzere olan 2 yavruyu çalılardan kurtararak anne kediye teslim etti.

Mersin'de Mehmet dede, şiddetli yağışların ardından su basan bir bahçeye girerek mahsur kaldıkları yerde ölmek üzere olan yavru kedileri sağ kurtardı. Bir yavrunun da telef olduğu yerde, diğerlerini koruma altına alan Mehmet dede, onları anne kediyle buluşturdu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın şiddetli olarak etkisini gösterdiği Mersin merkez ve ilçelerde su taşkınları ve sel oluştu. Sel ve su taşkınları nedeniyle caddeler, evler, site bahçeleri ve tarım alanları sular altında kaldı. Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle taşkın sularının doldurduğu bir bahçede yaklaşık 10 gün önce doğan yavrular mahsur kaldı. Bölgede gönüllü olarak fırsat buldukça kedilerle ilgilenen ve yavrulardan haberi olan 70 yaşlarındaki Mehmet Doğru ise bahçeye gitti. Bahçenin suyla dolması nedeniyle yavru kediler olduğu için arayışa geçen Mehmet dede, paçalarını diz üstüne kadar çekerek içine girdi. Dizine kadar suda ilk önce telef olan bir yavru kediyi bulan Mehmet dede, daha sonra biri suda ölmek üzere olan 2 yavruya ağaçların arasında çalılara sıkışmış vaziyette ulaştı. Yavruları kurtaran kıyafetine saran Mehmet dede onları annesiyle buluşturarak koruma altına aldı. Yavrularına kavuşan anne kedi, onları yalayarak sevdi.

Şiddetli bir yağış olduğunu gece de dışarı çıkamadığını anlatan Mehmet Doğru," Bahçenin içinde yerleri vardı, yüksek olmasına rağmen su başmış. Bende gönüllü olarak hayvanlara bakıyorum, sabah ve akşamları geliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
ErdemliGüncelMersinYaşamYerelSon Dakika

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