Mersin Erdemli\'de Bisiklet ve Yamaç Paraşütü Etkinliği

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen 350 yamaç paraşütçüsü ile 150 bisiklet sevdalısı Mersin Erdemli'de buluştu. İlk gün bisiklet severler Toros dağlarına kadar 15 kilometre pedal çevirirken, yamaç paraşütçüleri de uçuşlar gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde 'Zafere pedallıyoruz, Zafere uçuyoruz' sloganıyla Torosların eteğinde Akpınar yaylasında bisiklet sürme ve yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. 3 gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisikletliler yaylaya kadar 15 kilometre pedal çevirdi. Bisikletlilere Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da eşlik etti. 2 saat süren yolculukta bisiklet severler tarihi noktalar ile bahçeler arasında geçerek görsel güzelliği yaşadı.

Yaylada ise Göktepe'ye çıkan yamaç paraşütçüleri de atlayış gerçekleştirdi. Rüzgarın da etkisiyle gökyüzünde süzülen paraşütçüler görsel şölen sundu. İlk gün yamaç paraşütçülerinin bir kısmı uçuş yaparken, ikinci ve üçüncü gün 350 kişinin uçuş yapmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan bisikletlilerin de 3 günde toplam 150 kilometre pedal çevirerek doğal güzellikleri görmesi hedeflediği kaydedildi.

"3 gün boyunca uçuş programlarımız var"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara,"Türkiye'nin dört bir tarafından 150 bisikletçimiz ile 350 yamaç paraşütçümüz katıldı. Bisikletçilerimiz 3 günde 150 kilometre yol kat edecekler, yamaç paraşütüyle uçuşlar gerçekleştirilecek. 'Zafer uçuyoruz, Zafere pedallıyoruz' sloganıyla başladığımız bu etkinliklerde 3 gün boyunca uçuş programlarımız var" dedi.

Kara, ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da Hacıalanı yaylasında geleneksel güreş şenlikleri ve konser etkinliği yapacaklarını kaydetti.

Festival çerçevesinde pedal çevirecek olan bisiklet seferler ise 3 gün süre içerisinde yaklaşık 150 kilometrelik yol gitmeyi hedeflediklerini ve heyecanlı olduklarını söyledi. - MERSİN