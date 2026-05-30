Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tamamlanıyor
Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tamamlanıyor

Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tamamlanıyor
30.05.2026 13:48
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, seyahat süresini 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, "312,5 km uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin-Gaziantep seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz"

Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km'ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Hattımız Mersin Limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak"

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistikte çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer yandan, Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık bin 200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na; Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak."

Projenin geçtiği güzergahtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade eden Uraloğlu, "Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Hattımız Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacak, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarsus Şehir Geçişi'nin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımı ile Mersin ve Adana Garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice Arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

