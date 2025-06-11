Mersin'in Uluslararasılaşması İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Mersin'in Uluslararasılaşması İçin Çalıştay Düzenlendi

Mersin\'in Uluslararasılaşması İçin Çalıştay Düzenlendi
11.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla çeşitli paydaşların katılımıyla 'Uluslararasılaşma Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda şehir ekonomisi, eğitim, kültür ve turizm gibi konular ele alınarak, Mersin'in global alanda daha görünür hale gelmesi için öneriler geliştirildi.

Mersin'i uluslararası arenada daha da tanınır bir kent haline getirmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent paydaşlarıyla buluşarak 'Uluslararasılaşma Çalıştayı' düzenledi. Ekonomiden göçe, eğitimden iletişime, kültürden turizme kadar kenti ilgilendiren birçok konunun ele alındığı çalıştayda, Mersin'in uluslararası platformlarda tanınırlığının artırılması adına yapılması gerekenler görüşüldü.

'Mersin hep güzelsin, dünya bilsin' mottosuyla yola çıktığı belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü'nün 'Şehir Ekonomisi ve Uluslararasılaşma', 'Turizm ve Uluslararasılaşma', 'Kültür ve Uluslararasılaşma', 'Eğitim ve Uluslararasılaşma', İletişim ve Uluslararasılaşma', 'Yerel Yönetimler ve Uluslararasılaşma' ile 'Göç ve Uluslararasılaşma' konularında masalar oluşturdu. Mersin'de yaşayan ve alanında uzman kişilerin paylaştığı masalarda, söz konusu başlıklarla ilgili neler yapılabileceği konuşuldu, fikirler paylaşıldı ve sonuç raporuna yazıldı.

"Çalıştayımızda değişik alanlarda 13 masamız ve 7 temamız var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, "Bu çalıştayda şehir ekonomisi, yerel yönetimler, eğitim, iletişim ve göç konuları başta olmak üzere, 13 masamız ve 7 temamız var. Sadece bu alanlarda kısıtlı kalmadan, kent yaşamının her alanının değerlendirilebileceği bir ortam hazırladık. Bu çalıştayımızın sonucunda, siz değerli katılımcılarımızın değerli fikirleri doğrultusunda bir uluslararasılaşma eylem planı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Mersin'in limanı, lojistik altyapısı, tarımı, ticareti ve kültürü ile ışıldayan bir kent olduğunu vurgulayan Evrim, yapılan tüm işlerin uluslararası alanda da duyulması, tanınırlığının artması ve uluslararası temsiliyetinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Mersin'in dünyaya, gelişmeye açık ve uluslararası arenada başkalarına örnek olmaya hazır bir şehir olduğuna dikkat çeken Evrim, "Bu uluslararasılaşmadan yalnızca kurumların değil, aynı zamanda Mersin'de yaşayan herkesin yararlanmasını amaçlıyoruz. İstiyoruz ki, kentimiz uluslararası ticaretin, lojistiğin, tarımsal üretimin, kültürün dünya çapında başkentlerinden biri olsun. İstiyoruz ki, uluslararası alanda Mersin'in görünürlüğü ve tanınırlığı daha da çok artsın, kentimiz uluslararası bir şehir olsun. İstiyoruz ki, bu kentin uluslararası yüzünün temsiliyet çizgileri içinde özgürlük, demokrasi, eşitlik, hoşgörü, kardeşlik ve birlikte yaşam kültürü bulunsun" diye konuştu.

"Amacımız Mersin'in örnek projelerini uluslararası arenada tanıtmak"

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu ise Mersin Büyükşehir'in kentteki paydaşlara hem öncülük ederek hem de birlikte hareket ederek şehrin uluslararası platformlarda daha görünür kılmak için yola çıktıklarını kaydetti. Kentin Akdenizli kimliğini de koruyarak ilerleyeceklerine değinen Tanburoğlu, "Sizin bu değerli katkılarınız ilerleyen süreçte ana planın oluşmasında bir altlık oluşturacak. Belediye'nin halihazırda bir altyapısı var. Bizim amacımız, uluslararası düzeyde temsiliyeti artırarak aktif görevler alınmasını sağlamak. Ayrıca yerelde ve küresel ölçekte yaşanılan sorunlara uluslararası standartlarda çözümler bulabilmek. Çok güzel örnek uygulamalarımız da var. Onların da uluslararası arenada tanıtımını yapmak ve 'Mersin'de neler yapılıyor?'u göstermek"dedi. Tanburoğlu ayrıca, MedCities (Akdeniz Kentler Birliği) Genel Sekreteri Josep Canals Molina'ın video aracılığıyla aktardığı mesajını katılımcılara iletti.

Akdemisyenlerden Prof. Dr. Hacı Kurt, çalıştayın güzel geçtiğinden ve bir tür beyin fırtınası gerçekleştirdiklerinden söz ederek, bunun sonucunda da önemli fikirlerin ortaya çıktığından bahsetti. İş İnsanları da Mersin'i daha ileriye taşıma ve kente ulusal boyut kazandırma noktasında çalıştayın oldukça önemli olduğunun altını çizdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'in Uluslararasılaşması İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

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