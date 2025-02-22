Mersin İtfaiyesi Ermenek Belediyesi'ne Eğitim Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin İtfaiyesi Ermenek Belediyesi'ne Eğitim Verdi

Mersin İtfaiyesi Ermenek Belediyesi\'ne Eğitim Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Ermenek Belediyesi itfaiye ekiplerine 5 günlük 'İtfaiye Temel Er Eğitimi' vererek yangın müdahale ve kurtarma tekniklerinde bilgi paylaşımında bulundu.

22.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hizmet alanını il dışına da taşıyarak, Ermenek Belediyesi İtfaiye ekiplerine teorik ve uygulamalı olarak 5 günlük 'İtfaiye Temel Er Eğitimi' verdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesi itfaiyesinin talebi üzerine gerçekleştirilen eğitim programında, 'Yangına müdahale teknikleri, tehlikeli maddelere müdahale eğitimi, yangının çıkış sebebinin araştırılması ve raporlama eğitimi, trafik kazalarına müdahale, araç yangınlarına müdahale, yüksekte güvenli çalışma, ileri düzey kurtarma eğitimi, yüksek açı kurtarma eğitimi, ipli erişim ve ip teknikleri eğitimi ve yaralı sedye ile tahliye eğitimleri' konu başlıkları yer aldı.

"Mersin itfaiyesi, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ATA Eğitim Merkezinin hizmete girmesiyle akademik itfaiyeciliği temel alan eğitimler sunan Mersin itfaiyesinin, bilimsel ve teknik açıdan daha güçlü bir teşkilat yapısına kavuştuğunu söyleyen Eğitim Amiri Muharrem Çavdar, "Mersin itfaiyesi, her türlü iklim ve doğa şartlarına karşı daha etkin hizmet verebilmek için eğitimlerini sürekli geliştiriyor. Ermenek itfaiyesinin talebi üzerine 5 günlük bir eğitim programı hazırladık. Mersin itfaiyesinin teknik ve tecrübelerini, Ermenek itfaiyesinde görev yapan meslektaşlarımıza aktardık. Mersin itfaiye teşkilatı, her geçen gün güçlenerek bir bölge itfaiyesi konumuna geldi" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, İtfaiye, Ermenek, mersin, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin İtfaiyesi Ermenek Belediyesi'ne Eğitim Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin İtfaiyesi Ermenek Belediyesi'ne Eğitim Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.