Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Eğitimler Devam Ediyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Eğitimler Devam Ediyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mut ve Anamur ilçelerinde personeline yönelik İş Güvenliği, Yangın ve İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Eğitimlerde uygulamalı bilgiler verildi ve afet durumlarına hazırlık için becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

25.02.2025 12:37  Güncelleme: 12:39
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler sürüyor. Mut ilçesinde İş Güvenliği ve Yangın Eğitim ile Orman Koruma Eğitimi düzenlenirken, Anamur ilçesinde de İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler kapsamında, Mut Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü Utku Danış ve İş Güvenliği uzmanı Hasan Bucaköz tarafından arazi ve açık alanda teknik ormancılık işlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile meydana gelebilecek iş kazalarına karşı alınabilecek önlemlere dair pratik ve uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mut Grup Amirliği tarafından, 'Açık Durum-Bina Boşaltma ve Yangın Söndürme Tatbikatı' konularında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Mut Orman İşletme Müdürlüğündü gerçekleştirilen diğer eğitimde orman muhafaza memurlarına, koruma, damga ve damga yerine geçecek işaretlerin kullanılması dair yönetmelik, taşıma belgeleri mevzuatı, arama ve el koyma, mobil kontroller, zararlılar ve mücadele yöntemleri, ORBİS koruma ve sağlık modülü kullanımı konularında bilgiler verildi. Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış tarafından verilen eğitimde, ormanların kanun dışı müdahalelere karşı korunması ve orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan Elektronik Taşıma Belgesi ile yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler anlatıldı.

Anamur'da İlk Yardım Eğitimi düzenlendi

Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde ise afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla ilk yardım eğitimi verildi. Türk Kızılay Genel Merkezi'nden gelen eğitmenler, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ORKUT ekibine, afet anlarında hızlı ve etkili müdahale edebilmek için gerekli teknik bilgileri aktardı ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Kızılay ve ORKUT ekibinin iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, afet anlarında daha hızlı ve etkili müdahaleler yapılabilmesi için katılımcıların becerilerini geliştirmesi amaçlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika

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