Mersin Şehir Hastanesi'nde 29 Şubat'ta doğan bebekler dünyaya geldi - Son Dakika
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Mersin Şehir Hastanesi'nde 29 Şubat'ta doğan bebekler dünyaya geldi

Mersin Şehir Hastanesi\'nde 29 Şubat\'ta doğan bebekler dünyaya geldi

Özel bir tarih olan 29 Şubat'ta Mersin Şehir Hastanesi'nde 2 bebek dünyaya gelirken, anneler duygularını dile getirdi. Şubat ayının 4 yılda bir 29 çekmesi sebebiyle doğum günlerini 4 yılda bir kutlayacak olan bebeklerin anneleri, bu durumun ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Anneler, duygularını paylaşırken hastanede kendilerine gösterilen ilgiden de memnuniyetlerini dile getirdi.

29.02.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Özel bir tarih olan 29 Şubat'ta Mersin Şehir Hastanesi'nde 2 bebek dünyaya gelirken 4 yılda bir takvimde yer alan bugünde doğum yapan anneler, duygularını dile getirdi.

Dünyanın, güneş çevresindeki bir turunun yaklaşık 365 gün 6 saat sürmesi sebebiyle her yılsonunda artan 6 saatlik süreyi bir tam güne çevirmek için şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyor. Birçok kişi her sene doğum gününü kutlarken 29 Şubat'ta doğanlar ise 4 yılda bir kutlamak zorunda kalıyor. Bugün Mersin Şehir Hastanesi'nde de Asya ve İsa isimleri verilen 2 bebek dünyaya geldi. 4 yılda bir doğum günü kutlayacak olan bebeklerin anneleri duygularını dile getirdi.

'Asya' adını verdiği kızının 29 Şubat'ta doğmasının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden 29 yaşındaki Gurbet Güzeltaş "Annelik duygusunu ilk defa öğrendim. Bunun için de çok şanslıyım, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ayrı bir annelik duygusu var, heyecandan bile konuşamıyorum. İnsan anne olunca daha iyi anlıyor. Dünyam bu, kimseye değişmem. Eşime bile değişmem onu. 29 Şubat 4 yılda bir geldiği için biz 28'inde kutlayacağız. Ben istiyordum 1 Mart olsun. En azından 1 Mart'ta doğum gününü kutlarız. Onun için de büyük bir şans, benim için de büyük bir şans" dedi.

"10 yıl aradan sonra 3. çocuğunu kucağına aldı"

'İsa' adını verdiği üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Sibel Orhan da 17 yıldır evli olduğunu belirterek, "Bir kızım ve bir oğlum vardı. 10 yıl sonra bir oğlum daha oldu. 10 yıl aradan sonra olduğu için çok mutluyum. Doğum gününü de 4 senede bir kutlayacağız. Bunun da hediyesi büyük olur" diye konuştu.

Orhan, "Büyük bir aileyiz. Eşim, çocuklarım ve ailemle mutlu bir hayatım var. Çocuklarım da bugün okula gitmediler, heyecanla evde beni bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hastanede kendisiyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Orhan, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Şehir Hastanesi'nde 29 Şubat'ta doğan bebekler dünyaya geldi - Son Dakika

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