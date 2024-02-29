Özel bir tarih olan 29 Şubat'ta Mersin Şehir Hastanesi'nde 2 bebek dünyaya gelirken 4 yılda bir takvimde yer alan bugünde doğum yapan anneler, duygularını dile getirdi.
Dünyanın, güneş çevresindeki bir turunun yaklaşık 365 gün 6 saat sürmesi sebebiyle her yılsonunda artan 6 saatlik süreyi bir tam güne çevirmek için şubat ayı 4 yılda bir 29 çekiyor. Birçok kişi her sene doğum gününü kutlarken 29 Şubat'ta doğanlar ise 4 yılda bir kutlamak zorunda kalıyor. Bugün Mersin Şehir Hastanesi'nde de Asya ve İsa isimleri verilen 2 bebek dünyaya geldi. 4 yılda bir doğum günü kutlayacak olan bebeklerin anneleri duygularını dile getirdi.
'Asya' adını verdiği kızının 29 Şubat'ta doğmasının da ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden 29 yaşındaki Gurbet Güzeltaş "Annelik duygusunu ilk defa öğrendim. Bunun için de çok şanslıyım, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ayrı bir annelik duygusu var, heyecandan bile konuşamıyorum. İnsan anne olunca daha iyi anlıyor. Dünyam bu, kimseye değişmem. Eşime bile değişmem onu. 29 Şubat 4 yılda bir geldiği için biz 28'inde kutlayacağız. Ben istiyordum 1 Mart olsun. En azından 1 Mart'ta doğum gününü kutlarız. Onun için de büyük bir şans, benim için de büyük bir şans" dedi.
"10 yıl aradan sonra 3. çocuğunu kucağına aldı"
'İsa' adını verdiği üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 33 yaşındaki Sibel Orhan da 17 yıldır evli olduğunu belirterek, "Bir kızım ve bir oğlum vardı. 10 yıl sonra bir oğlum daha oldu. 10 yıl aradan sonra olduğu için çok mutluyum. Doğum gününü de 4 senede bir kutlayacağız. Bunun da hediyesi büyük olur" diye konuştu.
Orhan, "Büyük bir aileyiz. Eşim, çocuklarım ve ailemle mutlu bir hayatım var. Çocuklarım da bugün okula gitmediler, heyecanla evde beni bekliyorlar" ifadelerini kullandı.
Hastanede kendisiyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Orhan, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Şehir Hastanesi'nde 29 Şubat'ta doğan bebekler dünyaya geldi - Son Dakika
Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı. Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?