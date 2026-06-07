Başkan Seçer: "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür" - Son Dakika
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Başkan Seçer: "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür"

Başkan Seçer: "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür"
07.06.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
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TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de düzenlenen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada, kentin farklı kültür, inanç ve etnik kimliklerin bir arada yaşadığı özel bir yer olduğunu belirterek, 'Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür' dedi. Seçer, ayrımcılığa karşı mücadele ettiklerini ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in farklı kültür, inanç ve etnik kimliklerin bir arada yaşadığı özel bir kent olduğunu belirterek, "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür" dedi.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından, Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ve Arap Alevi vatandaşların en önemli bayramlarından biri olarak kabul edilen Gadir Hum Velayet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Programa Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Başkan Seçer, Gadir Hum'un İslam tarihindeki önemine dikkat çekerek, yöneticilik anlayışlarında hakkın hak sahibine teslim edilmesi ilkesini esas aldıklarını söyledi. Mersin'in çok kültürlü yapısına vurgu yapan Seçer, kentte farklı semavi dinlerin temsilcileri ile aynı dine mensup farklı mezhep ve öğretilerin bir arada yaşadığını belirtti. Seçer, "Mersin bu derece renkli bir yer. Büyük bir coğrafya. Türkiye'nin sosyolojisinin izdüşümü. Mersin halkı belediye başkanını seçerken, bu farklılıkların bir arada yaşadığı şehri bize emanet etti" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunduğu 7 yıllık süreçte ayrımcılığın her türüne karşı mücadele ettiklerini kaydeden Seçer, iyi yöneticiliğin siyasi görüş, etnik köken ya da kimliklerle değil; hak, hukuk, vicdan ve insan sevgisiyle ölçülmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının her vatandaşa din ve inanç özgürlüğü tanıdığını hatırlatan Seçer, "Kimse kimsenin inancıyla alay edemez, onu aşağılayamaz ya da eleştiremez. Herkesin etnik kimliği, inancı ve mezhebi onun onurudur. Kimse buna dil uzatamaz. Mersin böyle bir şehir. Biz bu kentte kardeşliği pekiştirdik, daha da sağlamlaştıracağız" diye konuştu.

Mersin halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Seçer, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve güvenlik kaynaklı sorunların birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğini söyledi. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten güç doğar. Bu ülke hepimizin. Kimse bizden daha çok Türkiyeli değil. Bu şanlı bayrağın altında kardeşçe yaşıyoruz. Mihmandarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mersin de Türkiye de daha güzel olacak" ifadelerini kullanan Seçer, vatandaşların Gadir Hum Bayramını kutladı.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Muhsin Uğurel ise Gadir Hum Bayramının yalnızca bir bayram değil, İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Uğurel, "Gadir Hum, adaletin, hakikatin ve ilahi rehberliğin insanlığa miras bırakıldığı bir gündür" dedi.

Program, bayram kutlamaları ve vatandaşların bir araya geldiği etkinliklerle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Seçer: 'Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür' - Son Dakika

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