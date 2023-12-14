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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kalkınması, gelişmesi, daha ileri noktalara gelmesi, her geçen gün her alandaki çıtasının daha da yukarılara çıkmasının temel hedefleri olduğunu belirterek, 'Ülke olarak geleceğe çok daha emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin\'in kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti
14.12.2023 - 14:04,
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kalkınması, gelişmesi, daha ileri noktalara gelmesi, her geçen gün her alandaki çıtasının daha da yukarılara çıkmasının temel hedefleri olduğunu belirterek, "Ülke olarak geleceğe çok daha emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Vali Pehlivan, Burak Karataş Medya tarafından düzenlenen 'Zirvedekiler Dergisi'nin ödül törenine katıldı. Bu yıl 7.'si gerçekleştirilen törende, 'Yılın bürokratı' ödülünü alan Vali Pehlivan, programa, İçişleri Bakanı başkanlığında 81 ilin dahil olduğu ve video konferans yoluyla gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısının ardından katıldığını hatırlatarak, "Mersin'de hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle şehrimizin güvenliği, huzuru, esenliği ziyadesiyle önemlidir. Bu konuda 7/24 mesai anlayışıyla gece gündüz demeden bu hizmetleri yerine getiren güvenlik birimlerimiz, mesai arkadaşlarımız var. Çok şükür Mersin, yurdumuzun genelinde olduğu gibi her geçen gün çok daha huzurlu, çok daha güvenli, çok daha esenlik içerisinde, vatandaşlarımızın yaşamını idame ettirdiği bir il konumundadır. Bütün güvenlik birimlerimiz sizlere 112 numarasını tuşlamak kadar yakındır. Herhangi bir olay anında 112'yi aradığınızda dakikalar içerisinde ilgili birimlerimiz yanımızda ve yakınımızdadır" diye konuştu.

"Geleceğe çok daha emin adımlarla ilerliyoruz"

Mersin'in kalkınması, gelişmesi, daha ileri noktalara gelmesi, her geçen gün her alandaki çıtasının daha da yukarılara çıkmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Bunu da birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma anlayışı içerisinde yapmak çok kıymetlidir. Özellikle de cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu yıl, geleceğe çok daha güvenli, çok daha emin, çok daha kararlı bir şekilde yol alırken, bu uğurda emeği olan herkesi şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ödül, sorumluluklarımızı daha da arttırır"

Bu tür ödül gecelerinin kendi ilgi, bilgi ve yetkinlik alanında faaliyet gösterenlerin iltifata tabi tutulması ve ödüllendirilmesi anlamına geldiğini söyleyen Vali Pehlivan, "Yıldan yıla bu ve benzeri törenlerin yapılmasının, değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarına, sivil toplum teşkilatı mensuplarına ve kamu görevlilerine ilave bir teşvik ve motivasyon sağladığına inanıyoruz. Bu bağlamda bizlere de takdim ettiğiniz ödülden dolayı teşekkür ediyorum. Ödül, sorumluluklarımızı daha da arttırır. Mesai arkadaşlarımızla birlikte artan bir özveriyle çalışmaya devam etmemize vesile olur. Bu akşam ödül alan bütün kişi ve kurumları tebrik ediyorum. İlimizin çeşitli sektörlerinde faaliyet göstererek güçlü gelecek yolunda gücümüze güç katan bütün hemşehrilerimize, iş dünyasına, sivil toplum teşkilatlarına ve bütün Mersin'e şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Programda Vali Ali Hamza Pehlivan, yılın kurumu seçilen İl Emniyet Müdürlüğü adına Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a, İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'a ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek'e ile 'Yılın hizmet projesi' dalında Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ve 'Türkiye vefa ödülü'ne layık görülen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ödüllerini verdi.

Ödül törenine kamu kurumlarının idarecileri, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve diğer davetliler katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti - Son Dakika


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