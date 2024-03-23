Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler için iftar programına katıldı - Son Dakika
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Yerel

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler için iftar programına katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler için iftar programına katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Orduevi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin önemine vurgu yaparak, vatan için canlarını feda eden kahramanların torunlarının da aynı azimle mücadele ettiğini belirtti. Programda ayrıca Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat da bir konuşma yaptı.

23.03.2024 12:08
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Mersin Orduevi'nde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenen programda, "Sizlerle bir araya gelmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak, konuşmak, sohbet etmek, hasbihal etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehitlerimizin yol arkadaşı olan gazilerimiz, birlikte yola çıkmışlar. Kimine şehitlik kimine gazilik nasip olmuş. Her iki unvan da müjdelenen en yüce mertebeler arasında yer alıyor" dedi.

"Geçmişte nasıl ecdadımız bu topraklar için canını feda ettiyse, bugün de onların torunları, kendileriyle gurur duyduğumuz vatan evlatları ülkemizin bekası için canını feda etmeyi, bir an olsun bile tereddüt etmeden göze alıyor ve mücadele ediyor" diyen Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bugün bu saatte iftarımızı yaparken, oruçlarımızı açarken kahraman vatan evlatları Cudi'nin tepesindeki üs bölgesinde, Gabar'ın tepesindeki, Kato'nun, Tendürek'in, Cilo'nun tepesindeki ve hatta sınırlarımızın ötesinde Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan bölgesindeki, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı bölgesindeki askeri birliklerde, üs bölgelerinde iftarlarını açıyorlar. Biz onlar için dua, başarı ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Onlar da bizler için, vatanımız için, bu memleketin, bu güzel ülkenin, güzel Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğü için nöbet tutuyor. Birçoğu iftarını açtıktan sonra koşa koşa nöbete gidecek. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Tıpkı 2 bin-2 bin 500 yıllık devlet ve millet tarihimiz boyunca olduğu gibi onlar da mücadelesini gözlerini kırpmadan veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun."

Programda, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat da konuşma yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleri ve gaziler için iftar programına katıldı - Son Dakika


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